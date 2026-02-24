Găinușă, fază tare cu gropile. A astupat-o și a primit amendă. Dar asta nu e tot! „Zilele acestea am trăit și o nouă senzație”

În timp ce făcea parte dintr-o emisiune renumită la acea vreme, Mihai Găinușă, împreună cu câțiva colegi ai săi, a vrut să astupe o groapă din București, însă planul de acasă nu a coincis cu ce a urmat. Mihai Găinușă a rememorat, pentru DC News, faza cu gropile.

Legea care interzice intervențiile pe drumurile publice

Poliția nu a stat deloc pe gânduri și le-a "oferit" o amendă pe baza legii care spune clar că drumurile publice fac parte din domeniul public, administrarea și întreținerea lor revin administratorului drumului (în București: Primăria Capitalei sau primăriile de sector, în funcție de categoria drumului) și intervențiile neautorizate sunt interzise.

"Atunci era mai rău ca acum, da, mi-aduc aminte că am făcut treaba asta, dar oricum se dau amenzi în continuare dacă intervii asupra spațiilor publice, cum ar veni, că asta a fost motivul pentru care am luat atunci amendă. Practic, ne pun la punct pentru că vrem să reparăm ceva ce trebuie să repare ei pe bani mulți, cum ar veni. Pe vremea aia... să știi că Bucureștiul era mult mai rău, adică erau mult mai multe gropi", ne-a spus Mihai Găinușă.

Cum a pornit această idee de a astupa o groapă din București

"Noi făceam tot felul de chestii de-astea ciudate, inclusiv cu vidanje și cu urcări pe macarale. Aveam mai mult sânge din instalație, cred, asta era", ne-a mai zis Mihai Găinușă.

Cum a ajuns situația de la plâns la râs

Pentru că din necaz noi ca români știm cel mai bine să facem haz, ne-am amintit că Mihai Găinușă botezase groapa: "Da, am botezat-o, dar nu mai știu cum, nu mai țin minte, de acum 25 de ani”.

Cât privește circulația, omul de radio ne-a mai zis că este mai rău ca pe vremuri.

"În ceea ce privește circulația, în București era parfum față de ce se întâmpla acum, iar zilele astea am trăit o nouă senzație, îngustare arterelor rutiere din cauza mormanelor de zăpadă. Să încerci să bagi trei benzi pe una, trei benzi pline ochi de mașini, este foarte complicat. Deci, acum este mai grav decât acum 25 de ani în București, din punct de vedere al circulației", a mai spus Mihai Găinușă pentru DC News.