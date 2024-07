"Nu i-am făcut nimic, doar m-am apărat" Laurențiu Reghecampf acuză o înscenare din partea Anamariei Prodan privind bătaia din stradă: "Să fii atât de diabolic..."

"Știi ce regret eu cel mai tare si îmi pare rău? O parte a presei a relatat chestia asta, unde Anamaria a premeditat asta. Adică regret faptul că eu am ajuns în situația aia și nu pot să îmi închipui cum un om care a stat lângă mine atâția ani și căruia i-am făcut foarte mult bine - eu știu ce am făcut, vorbesc de partea sufletească - a putut să regizeze un asemenea lucru să îmi facă rău. A doua zi, era botezul lui Liam. Să îl aduci pe unul, să îl pui în mașină să filmeze.... și vezi că întreabă "ai filmat, ai făcut". Eu nu îl cunosc pe băiatul ăla", a spus Laurențiu Reghecampf, în Un podcast mișto cu Bursucu.

"Am fost să îl văd pe Bebe, dar era undeva plecat. Eu am intrat la nașul meu, casa de lângă, prieten foarte apropiat mie. Am stat cu el, am vorbit. După aia am ieșit, am vrut să mă duc spre mașină și atunci au venit ei. A coborât, a început să mă înjure. I-am zis să mă lase îm pace. Doar voiam să îl salut pe Bebe. Cu toate că nu trebuia să mă duc eu cu o zi înainte de botez, dar îmi era dor de el, voiam să îl văd", a mai spus antrenorul.

"Mă împingea, mă înjura ca eu să am o reacţie"

"Eu i-am făcut semn, am împins-o și i-am zis: "Dă-te mai încolo, lasă-mă odată cu prostiile astea, că nu mă interesează". Ea repeta şi arăta aceleaşi lucruri totdeauna, aceeaşi discuţie. Adică, ea spune că să vorbim despre Bebe. Noi nu avem cum să avem o discuție constructivă, pentru că se duce totul la discuţia dintre noi. Totul se repetă, suntem într-un cerc în care ne învârtim şi nu se termină niciodată.

Atunci, eu am pus stop. Gata, nu mai vreau mesaje, nu mai vreau e-mail-uri, vreau să îmi văd de viaţa mea, că nu reuşim să facem nimic constructiv care să ne ajute, nici măcar pe copilul ăla. De acolo a început scandalul. Dar dureros pentru mine este faptul că ea a premeditat lucrul ăsta. Adică să fii atât de diabolic să faci rău unui om şi să îl pui pe unul în maşină să filmeze... o chestie pe care tu o forţezi - ea mă împingea, mă înjura ca eu să am o reacţie. Normal, ca bărbat, în momentul în care te înjură cineva ca la uşa cortului, ai o reacţie, este normal. După aia, îţi dă cu pumnul, te loveşte. Aiurea...

"Nu i-am făcut nimic, doar m-am apărat"

Eu nu i-am făcut nimic, doar m-am apărat. Ea voia să filmeze o chestie... Ea nici nu îl scotea pe respectivul dacă eu nu îl vedeam, dar ăla cred că nu știa să filmeze, stătea cu telefonul pe parbriz. Tot ea m-a întors spre direcția aia să-l văd pe ăla, că eu nu îl vedeam. Eu nu aș fi putut să fac așa ceva niciodată. Să te gândești la o asemenea strategie... e departe", a mărturisit Reghecampf.

