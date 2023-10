"Unde merge, toate fetele, grămadă pe el". Victor Pițurcă, despre relația dintre fiul lui și Cristina Ich: "Ei se iubesc în continuare"

"Cristina este o femeie cu capul pe umeri și i-am spus lui Alex: "Trebuie să știi să ai grijă de familia ta”. Poate fi în continuare (n.r. relația dintre Alexandru și Cristina), nu îi văd despărțiți. Păi, cum? E greu, e dificil, pentru că ei se iubesc în continuare. E acel copil la mijloc. Nu, nu! (…) Cel mai important moment din viața lui Alex acesta este - cu Cristina, având un copil”, a spus Victor Pițurcă, în podcastul Ameritat cu Nasrin.

"Despre Cristina s-a scris mult, lucruri pe care eu le-am verificat”

"Alexandru este adulat de femei. Adică, ce aud, că pe unde merge - așa îmi spune nepotul meu - unde merge, toate fetele, grămadă pe el. Asta-i adevărul! Alexandru e mai potolit de când a devenit tătic. El a fost dintotdeauna un tip modest și niciodată, când deschid un subiect cu el, nu vorbește despre asta. În general, fetele cu care el a avut o relație, nu mi-au fost la suflet. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El a vrut numai vedete. Este un mic dezavantaj, pentru că statutul de bărbat implică anumite obligații. Pe Cristina nu o consider vedetă. Ce am vorbit a fost din trecut. Despre Cristina s-a scris mult în presă, lucruri pe care eu le-am verificat”, a mai spus fostul selecționer, potrivit unica.ro.

"Nu a fost o despărțire în stilul film dramatic"

Cristina Ich și Alex Pițurcă au un copil împreună, pe Noah și, deși au luat hotărârea să se despartă, anul trecut în octombrie, cei doi formează "o echipă" pentru cel mic. În luna mai, cei doi au fost surprinși... sărutându-se, într-un club din Capitală.

"Da, într-adevăr, am avut norocul să păstrăm o relație normală și firească și pot să spun că am fost și suntem prieteni buni. Și, când spun asta, nu mă refer la genul de prietenie în care împărțim bilete la cinema sau rețete de prăjituri. Când am hotărât să ne despărțim, a fost o decizie discutată și asumată ca fiind cea mai bună pentru amândoi. Nu a fost o despărțire în stilul film dramatic, ci mai degrabă am trecut la capitolul "continuăm ca prieteni". Am înțeles că suntem în același echipaj când vine vorba de Noah”, spunea Cristina Ich, recent, pentru unica.ro.

"Suntem ca două personaje dintr-un film de acțiune"

"Noi suntem echipa lui Noah, nu doar doi oameni care s-au intersectat pentru o perioadă. Nu ne-am despărțit în termeni urâți, nu am avut ceva de împărțit, ci mai degrabă am fost dedicați să fim părinții lui și să facem tot ce putem pentru el. Așa, ca să facem o comparație în stilul lui Noah: suntem ca două personaje dintr-un film de acțiune, cooperăm pentru a proteja interesul nostru comun, care este fericirea lui. În esență, suntem parteneri în misiunea de a-l crește pe Noah fericit și echilibrat”, mai spunea vedeta.

