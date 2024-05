Ce nu s-a văzut la vizita lui Klaus Iohannis la Casa Albă. Chirieac: "Joe Biden a vrut să-i scoată fața" / Ciuvică: "S-au agitat mult"

Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică au discutat în cadrul emisiunii "Miercurea Neagră" despre vizita lui Klaus Iohannis în SUA și jocurile de culise cu Joe Biden.

Biden l-a primit pe Iohannis pentru România

Bogdan Chirieac: "Domnul Ciuvică este încântat că "omul său", Klaus Iohannis, a fost primit la Casa Albă. A fost o întrevedere de jumătate de oră, de consolare, fără doar și poate, unde a fost tratat cu multă înțelepciune de președintele Joe Biden care i-a zis ‘domne nu îți închid ușa la nas unde ai vrut matale, dar continuăm dialogul, că e bine, că o fi, că o păți’ și l-a scos frumos afară. Conferința de presă a avut loc la ambasada. Cred că sunteți mulțumit. Faptul că s-a întâlnit președintele Americii cu un președinte al României mi se pare un lucru pozitiv. Nu e de rușine că te-a primit chiar și 10 minute acolo".

Mugur Ciuvică: "Nu contează rușinea lui. Biden l-a primit cred că pentru România așa. A fost totul aranjat pe picior așa, din scurt, asta am înțeles de la domnul ambasador român în America".

Bogdan Chirieac: "Cel care l-a sabotat pe Marcel Ciolacu în vizita sa în Statele Unite. Așa a zis Marcel Ciolacu".

Mugur Ciuvică: S-au agitat mult să obțină și o primire la Casa Albă

Mugur Ciuvică: "Cred că l-a sabotat, el așa zicea, dar văd că i-a trecut supărarea. Nu se supără domnul Ciolacu pe chestii care să aibă legături cu partenerii și bine face. Totuși, zicea că acum trei săptămâni au aflat exact cum e cu premiul, data și tot, invitația au primit-o, și după aceea pe fugă așa, bănuiesc, că s-au agitat mult să obțină și o primire la Casa Albă. Americanii ne-au primit. Nu știu dacă e de consolare, dar chestia aia cu NATO și Iohannis e o prostie. Eu am fost luat de val de dumneavoastră așa și într-un moment de neatenție am zis și eu că poate are ceva șanse, mă refer atunci când și-a anunțat candidatura, bănuind o posibilă manevră cumva cu probleme cu Rutte. Nu, în niciun caz. V-am spus după aceea, după ce m-am adunat un pic, după o săptămână, că șansele lui Iohannis au revenit la zero și zero rămân. Zero bătut în cuie. Așa că soarta lui Iohannis cu NATO nu intră în nicio discuție".

Bogdan Chirieac: "Joe Biden a vrut să-i scoată fața lui Iohannis. Adică, nu a ieșit public să spună nu. Iohannis a afirmat că i-a zis Biden ‘domne continuăm dialogul' ".

Mugur Ciuvică: "Da, că o să continue dialogul. E absolut neimportant asta. Mă rog, cum ați spus și dumneavoastră, pentru România e importantă primirea asta, pentru că arată că America e interesată de zona asta și e interesată să păstreze relațiile strânse cu România. Ceea ce pentru noi e bine. Adică, în general așa în viață, de vreo 100 și ceva de ani e mult mai bine cu americanii decât cu rușii. Cu rușii a fost rău și înainte de americani acum 300 de ani. Nouă nu ne-a fost bine niciodată cu rușii. Absolut niciodată. Cu turcii ne-am mai înțeles că le mai dădeam niște chestii, austriecii au mai civilizat niște zone prin România cât de cât, chiar dacă erau și ei răi, dar rușii n-au făcut nimic bun în România vreodată".

