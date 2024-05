Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte FSLI, invitata prof. univ. dr. Sorin Ivan, la DC Edu

Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședintele Federația Sindicatelor Libere din Învățământ - Regiunea București-Ilfov, vine la DC Edu.

Prof. univ. dr. Sorin Ivan, decan și director al Revistei Tribuna Învățământului, o are invitată luni, 20 mai, la DC Edu, pe prof. Cornelia Popa Stavri,vicepreședinte FSLI - Regiunea București-Ilfov.



Ce subiecte vor fi abordate:



Rolul sindicatelor în educație



Problemele și dificultățile învățământului



Salarizarea profesorilor. Implicații asupra educației



Declinul calității în educație



Calitate, performanță, salarizare



„Industria” meditațiilor



Formarea continuă a cadrelor didactice, o necesitate a educației



Schimburi de experiență, mobilități, programe, proiecte



Profesionalizarea didactică. Facultăți de profesori?



Scăderea disciplinei în școală



Bullying, violență, droguri, anturaje. Riscuri și pericole pentru elevi



Uniforma școlară



Școala, în căutarea modelelor: „Modelul finlandez”, „Modelul nordic” etc.



Un model românesc al educației?



Elevii de azi: dependența de tehnologie, îndepărtarea de lectură



Educația și tehnologia digitală: schimbări necesare

