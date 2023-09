"Evident că o urmăream". Mona Nicolici, despre rivalitatea cu Andreea Esca și demisia de la Antena 1: "Mi se reproșa că mi-am permis să fac al doilea copil"

"Noi două eram concurente"

Mona Nicolici a mărturisit că ea și Andreea Esca au fost "concurente” prin prisma faptului că una lucra la Antena 1 și cealaltă la PRO TV. Însă relația dintre ele era cu totul alta.

"Eu am avut șansa să fiu în Antenă, Andreea la Pro. Noi două eram concurente, ne admiram reciproc și luptam. Ea a rămas. Eu nu știu dacă aș fi avut răbdarea să stau să fac un jurnal atâția ani de zile. Nu știu pentru că, la un moment dat, devine rutină. Pe mine m-a ținut în priză faptul că aveam jurnale atât de complete și complexe, cu tot ceea ce înseamnă jurnalist de televiziune - de la reportaj, interviu, interviu în studio, transmisiune în direct.

O urmăream pe Andreea. Evident că o urmăream și știu că ne urmăream reciproc. Îmi plăcea stilul ei așa vestic de prezentare, îmi plăcea cum punea accentele, cât de dezinvoltă era. Da, am urmărit-o și o urmăresc și acum. Îmi e foarte dragă și din perspectiva faptului că se implică în foarte multe evenimente și ne-am și întâlnit și este un spirit foarte vesel, optimist”, a mărturisit Mona Nicolici, în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

"Mi se reproşa că am și familie, am şi jurnal principal"

Mona Nicolici a explicat și de ce și-a dat demisia de la Antena 1.

"Am lăsat casetele, la ora 1:00 noaptea, pe biroul șefului meu, cu un bilet: "Eu am plecat. Mi-am dat demisia". Pentru că nu mai puteam, din pricina oboselii, faptului că nimeni nu te ajuta cu nimic. Învățam singură, era foarte greu. A fost greu la început... Ăla a fost momentul în care am zis că nu-i de mine, gata. (...)

A doua zi dimineață trebuia să fi fost pe post, să prezint programul și m-am trezit și am stat și m-am uitat să văd cine intră în locul meu. Acolo a fost greu ... A fost greu să mă uit, să văd că lucrurile merg și fără mine în continuare. M-au lăsat vreo săptămână. Nici nu mai visam să mă mai întorc. M-am reîntors, dar am intrat la ştiri și drumul meu a fost altul.

Când am plecat din Antenă, a fost tot decizia mea. Cumva, mi se reproşa că am și familie, am şi jurnal principal și cum mi-am permis să fac al doilea copil, că, dacă faci al doilea copil, trebuie să dai un pas în spate. (...) A fot dificil. Nu mi-aş fi dorit să plec, dar am făcut-o”, a povestit jurnalista.

Mona Nicolici a făcut parte din echipa Antenei 1 din 1992 până în anul 2001. Apoi, a fost jurnalist și prezentator de știri la B1 TV, iar din 2004 până în 2006 a ocupat funcía de consilier de comunicare al Ministrului Economiei de la acea vreme. Ulterior, din 2006 și până în 2020 a făcut parte din echipa OMV Petrom, dezvoltând proiecte de responsabilitate socială. În 2020, a revenit în media, de data aceasta la radio. Aceasta realizează o emisiune la Europa FM.

