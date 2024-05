"Noi nu ne vindem copiii!". Tatăl lui Sebi și mama Robertei, declarații după proces: "Judecătoarea m-a întrebat dacă am fost la înmormântarea fiicei mele"

"De fiecare dată spunea câte o perlă, cum a făcut de fiecare dată. Eu spuneam ceva, dânsa formula exact ce voia ea şi voia să treacă ce voia dânsa. 80% a fost ce a vrut ea, 20% ce am spus eu", a spus Valentin Olariu, despre consemnările judecătoarei Ancuța Popoviciu.

"Noi nu ne vindem copiii şi nu vrem bani"

"Când am declarat eu, i-am spus să iasă din sală (n.r. mamei lui Sebi), că ea încă crede că băiatul ei va veni înapoi, şi am spus nişte cuvinte foarte dure despre Sebi, cum l-am văzut şi cum a fost el când l-am ridicat de la morgă", a mai spus tatăl lui Sebi.

Cât despre faptul că avocaţii lui Vlad Pascu au întrebat de mai multe ori dacă sunt de acord să dea numărul contului pentru virarea unor bani, acesta a declarat: "Noi nu ne vindem copiii şi nu vrem bani ca Vlad Pascu să primească o pedeapsă mai mică. Vrem doar să se facă dreptate şi Vlad Pascu să primească pedeapsa pe care o merită."

În ceea privește faptul că Vlad Pascu va participa la următoarea şedinţă de judecată în sală, Valentin Olariu a mai spus: "Chiar a fost surprinzător şi asta a venit din partea judecătoarei. Aştept, peste două săptămâni, să mă uit ochi în ochi cu domnul Vlad Pascu şi să îl întreb dacă vede durerea noastră şi dacă el conștientizează ceea ce a făcut."

Judecătoarea a întrebat de mai multe ori dacă Sebi are o soră. "A întrebat de mai multe ori dacă Sebi are o soră. I-am spus. A zis că acesta este procedeul, de a întreba pe fiecare părinte. I-am spus că şi pe mama ei a întrebat-o la fel", a spus tată lui Sebi.

"M-a întrebat dacă am fost la înmormântare"

"Mi-a lăsat aceeaşi impresie pe care am avut-o şi data trecută. Mi-a răstălmăcit cuvintele, nu a înţeles din prima ce declaram noi sau ce întrebau avocaţii noştri. Pe mine m-a întrebat dacă am fost la înmormântare. Am rămas surprinsă, vă daţi seama... Să pui o astfel de întrebarea unui părinte care îşi înmormântează copilul mi se pare strigător la cer!", a spus mama Robertei.

Cât despre cum au fost declaraţiile în raport cu felul în care se consemnau, aceasta a mai spus: "Una se declara şi alta se consemna."

Privind faptul că Vlad Pascu va fi prezent în sală, la şedinţa următoare de judecată, mama Robertei a declarat: "Mă mir că doamna procuror i-a spus să vină în sală. Aşteptăm să îl vedem şi noi, data viitoare. Este prima oară când îl vedem şi probabil ultima oară."

"Nu cred că ne va face dreptate (n.r. judecătoarea), dar probabil vom merge mai departe după ce se va da sentinţa aici, la acest tribunal", a mai spus femeia.

