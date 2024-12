Planul "Viața sau țara" al mercenarilor lui Georgescu. Stenogramele de la 112: "Se îndreaptă spre București. Au înnebunit toți!"

Călin Georgescu ar fi avut un plan foarte bine stabilit prin care urmărea să provoace violențe în București, astfel încât să alimenteze mișcări de stradă care urmau să fie revendicate ca acțiuni ale populației răzvrătite împotriva deciziei CCR de anulare a alegerilor. Candidatul pro-rus, alături de Eugen Sechila, șeful mișcării neo-legionare, și Horațiu Potra, șeful mercenarilor, plănuiau să adune în Capitală cât mai multe persoane dispuse la acte de violență, iar planul s-ar fi numit, conform surselor Antena 3 CNN, „Viața sau țara”.

Se pare că aceștia, la apelul lui Călin Georgescu, erau invitați să vină în fața Catedralei Mântuirii Neamului pe data de 8 decembrie, la ora 12:00. Mai multe conversații de pe grupurile de WhatsApp sugerează că indivizii implicați în acțiune se chemau unii pe alții să ajungă în Capitală, potrivit sursei menționate.

Un apel la 112 a fost făcut public, în care se anunța că acest grup ostil se îndrepta spre București cu intenția de a întreprinde acțiuni de violență și dezordine socială. În acest caz, Parchetul a făcut recurs la controlul judiciar impus lui Horațiu Potra.

Stenograma

Dispecerul 112: „Vă ascult!”

Apelant: „Bună ziua! Am o situație mai aparte. Am o verișoară care a plecat din Mediaș. Este într-un grup cu niște foști luptători din Legiunea Străină, peste 20 de bărbați. Au plecat, au trecut de Ploiești, sunt pe DN 1 și se îndreaptă spre București. Au arme de vânătoare la ei și vin în 7 mașini. Vă pot da numărul de înmatriculare al fiecărei mașini. Se îndreaptă spre București. Au înnebunit toți! Nu sunt sănătoși la cap! Am vorbit cu băiatul acela, nu vor să înțeleagă și vor să vină în București să facă prăpăd.”

Dispecerul 112: „Pentru ce anume vor să vină la București?”

Apelant: „Vin înarmați la București. Vor să facă prăpăd cu alegerile! Le-au luat mințile! Nu știu ce se întâmplă, domnule. Sunt pregătiți și sunt înarmați. Am văzut o filmare live cu ei. Vă dau numerele de înmatriculare. Verificați pe camere prima mașină din coloană că nu vă mint! Sunt peste 20 de persoane cu arme la ei. Nu vorbesc prostii. Unii dintre ei au fost în Legiunea Străină. Le-a băgat în cap să vină aici să facă prăpăd. Au luat copiii ăștia după ei, nu se poate! Au trecut pe DN și vin spre București. Am vrut să intervin, dar mai bine nu mă bag, pentru că am belele eu după aceea. Eu nu vreau să mai am belele!”

Cu toate acestea, judecătorul instanței de la Ploiești susține că acțiunile desfășurate de Horațiu Potra și depistarea sa cu un arsenal de arme în mașină sunt „de gravitate medie”, potrivit rechizitoriului citat de aceeași sursă.

Jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Bălan a comentat acest subiect în baza informațiilor venite de la instanța de la Ploiești, a stenogramelor, cât și a datelor deja cunoscute public.

"Suntem departe de punctul în care să se fi terminat totul"

„Cum poți să încadrezi în momentul de față, potrivit judecătorului, fapta ca fiind una ‘de gravitate medie’, cu atât mai mult cu cât existau aceste elemente semnalate deja la 112? Vedeți că judecătorul nu ia decât o bucățică din toată povestea asta. Judecătorul spune, dacă ați văzut în motivare, că este o chestiune de importanță medie, de gravitate medie. Este ca și când ar face cineva scandal la meci. Adică, domnule, e unul la meci care face scandal, îl aleargă jandarmii, îl duc la secția de poliție și poate plăti o amendă sau, eu știu, să facă câteva zile în folosul comunității. În acest caz așa s-a acționat.

Judecătorul mai spune un lucru. Nu rezultă din discuțiile de pe WhatsApp, găsim în motivare, că ceilalți erau din acest grup organizat și veneau spre București pentru că au folosit niște parole. Singurul identificat că venea spre București cu acel arsenal pe care îl avea în mașină este Potra. Este evident că la o mișcare pașnică nu te duci cu macete. Aveți în vedere faptul că cei care voiau să manifesteze se întâlneau în fața Catedralei, catedrală care este lângă Parlament. Este un spațiu mic acolo pentru manifestări. Ei voiau să facă un fel de marș, să meargă. Totodată, Catedrala este lângă Curtea Constituțională. Este și Parchetul General acolo, adică instituții fundamentale. Povestea este alta, ca oamenii să nu înțeleagă cumva că toată lumea a plecat acasă și este liniștită. S-a luat măsura restrictivă de control judiciar. Adică, are brățară, nu are voie să participe la manifestații, trebuie să anunțe când își schimbă domiciliul și așa mai departe. Are toate restricțiile.

În al doilea rând, să nu creadă cineva că odată cu apariția în fața judecătorului de Drepturi și Libertăți dosarul s-a terminat. Dimpotrivă, dosarul este abia la început, după părerea mea. Nici măcar nu cred că a început cu adevărat. Un procuror specializat în anti-terorism, un procuror de la DIICOT, nici nu cred că are încă toate elementele, pentru că trebuie să primească de la serviciile secrete toate informațiile.

Se spune în acea motivare că unii dintre ei foloseau coduri pentru a nu fi identificați. Atunci, acele coduri trebuie identificate, iar chestiunea asta nu o poate face decât un specialist. Deci, suntem departe de punctul în care să se fi terminat totul,” a spus jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan.

