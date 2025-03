Cum au ajuns doi psihologi, care i-au respins admiterea în magistratură a Laviniei Coțofană, să fie chiar ei SUSPENDAȚI. CSM spune că a aflat de la noi

”M-am înscris la concursul de admitere în magistratură, pentru cei cu 5 ani vechime, organizat în perioada iulie 2023 - martie 2024. După probele juridice m-am clasat printre primii candidați.



Am fost respinsă la psihologic, iar la concursul următor, organizat 8 luni mai târziu, Comisia de concurs, condusă de aceeași persoană, secretarul general al CSM, jud. Andreea Uzlau, a decis că nu îndeplinesc condiția de vechime, adică pentru mine vechimea curge în sens invers.



M-am adresat Colegiului Psihologilor din România, solicitând cercetarea disciplinară a psihologilor implicați în cazul meu (primul psiholog, Babici Marius, fiind șeful psihologilor din CSM) și cei trei din comisia de reexaminare (Lefter, Zsigmond, Iordache). Am reclamat suspiciunea de trunchiere a rezultatelor, aplicarea unor teste neomologate. S-a format dosarul disciplinar nr. 17/2024.



Babici s-a ascuns în spatele CSM, refuzând sa transmită documentele solicitate de Colegiu. Și CSM a refuzat transmiterea documentelor.



Am depus documentele obținute de mine dintr-un litigiu civil în care le-a depus CSM.



În ianuarie 2025, Comisia de psihologia muncii, transporturi și servicii (cea competență, dat fiind că cei patru sunt specializați în psihologia muncii) a constatat: că au deformat rezultatele (deși aveam scor peste mediu, mi-au atribuit un rezultat foarte slab), doi dintre psihologi nu aveau competențele minime prev. de lege, au aplicat teste nestandardizate, nu au respectat Metodologia și au propus suspendarea lor din funcție pentru o perioadă de 6 luni de zile.



Comisia a constatat riscul existent pentru deformarea rezultatelor în cadrul concursurilor de admitere în magistratură” este, pe scurt, situația fostei judecătoare Lavinia Nicoleta Coțofană.

Precizăm că aceasta a pus la dispoziția DCNews și documentele care susțin cele afirmate mai sus, legat de suspendarea a doi psihologi, opinia Comisiei Psihologilor din România în ceea ce o privește, dar și dosarul disciplinar.

În urmă cu mai mult de o lună, în 20 februarie, DCNews a făcut o solicitare către Consiliul Superior al Magistraturii, pentru un punct de vedere, o reacție cu privire la situația expusă.

Practic, o dată, unei judecătoare, indiferent de nume, îi este acceptată candidatura, dar este eliminată pe motiv psihologic, ca a doua oară să-i fie respins dosarul de candidatură pe motiv că nu are vechime. Acum, oricine dă un click pe Google vede vechimea persoanei în cauză. Dar, mai grav decât respingerea candidaturii pe un motiv care anterior nu a existat, este că doi psihologi din comisia de evaluare a CSM au fost suspendați pe motiv că ei erau cei care nu aveau competențele minime prevăzute de lege - plus alte motive expuse mai sus. Mai mult, rezultatele testului psihologic au fost deformate, după cum arată Comisia competentă, iar candidatei i-a fost respins dreptul de a avea acces la propriul aviz psihologic, pe motiv că este proprietatea CSM. Abia când a reușit să ajungă la documente, a reușit să-și demonstreze situația profesională în care se află. De remarcat este că putea să rămână doar un caz în care o persoană, o candidată pentru un post a fost respinsă, considerându-se nedreptățită. Dar, ghinion, candidata avea ceva cunoștințe în domeniul juridic și doar așa a reușit să aibă acces la propriul dosar și să demonstreze situația în care a fost pusă.

La cinci zile după solicitare, CSM ne-a dat un răspuns conform căruia nu știa despre constatările Comisiei pentru psihologia muncii, transporturi și servicii. ”Nu au fost aduse la cunoștința Consiliului Superior al Magistraturii în mod oficial” ne preciza CSM, adăugând că, ”în urma solicitării transmise de dvs., Consiliul va efectua demersuri proprii pentru a verifica aspectele învederate”.

De la acest răspuns până astăzi, CSM nu a revenit cu clarificări. Precizăm că, de îndată ce vom avea un răspuns al Consiliului, acesta va fi publicat în acest articol, pentru a prezenta imaginea completă a situației.

