DCNews Stiri Crimă șocantă în București. Un tânăr și-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuțit
Data actualizării: 15:34 05 Dec 2025 | Data publicării: 15:12 05 Dec 2025

Crimă șocantă în București. Un tânăr și-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuțit
Autor: Iulia Horovei

crima cu un cutit Un tânăr și-a ucis tatăl cu 4 cuțite în București. Sursa foto: Pixabay
 

Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce și-a atacat tatăl cu patru cuțite, în București, provocându-i moartea.

Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Capitală a fost reținut de procurori pentru 24 de ore, fiind acuzat că și-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuțit.

Bărbatul a reușit, inițial, să se apere

Crima s-ar fi întâmplat în urma unui conflict violent, în timpul căruia victima reușise inițial să-l dezarmeze.

„În data de 04.12.2025, în cursul dimineții, în timp ce se aflau la locuința unde domiciliau, situată în București, Sector 4, pe fondul unei stări conflictuale preexistente, între inculpat și tatăl acestuia (un bărbat în vârstă de 54 de ani) a izbucnit o altercație fizică. În acest context, inculpatul a luat un cuțit și a atacat victima, care a reușit inițial să se apere și să îl dezarmeze.

A folosit patru cuțite

Ulterior, inculpatul a luat din bucătărie alte trei cuțite, cu care a lovit victima în zone vitale - cap, gât, torace - precum și la nivelul brațelor. Leziunile suferite au condus la decesul acesteia la scurt timp.

Ca urmare a faptului că inculpatul i-a aplicat victimei 18 lovituri de cuțit, cauzându-i multiple plăgi înjunghiate, au fost reținute elementele circumstanțiale agravante ale infracțiunii de omor - săvârșirea faptei prin cruzimi”, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un comunicat de presă.

Tânărul va fi dus vineri în fața unui judecător de la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul Omoruri, potrivit Agerpres.

Citește și: Asasinul premierului Shinzo Abe, mesaj în premieră pentru familia politicianului

