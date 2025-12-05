€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri În aceste zile, Rusia decide pacea sau extinderea războiului în Europa, avertizează Viktor Orban: Decizia UE de care se delimitează
Data actualizării: 11:35 05 Dec 2025 | Data publicării: 11:34 05 Dec 2025

În aceste zile, Rusia decide pacea sau extinderea războiului în Europa, avertizează Viktor Orban: Decizia UE de care se delimitează
Autor: Roxana Neagu

Vladimir Putin si Viktor Orban Vladimir Putin (Rusia) și Viktor Orban (Ungaria)/ foto Agerpres
 

Deși toată Europa așteaptă anunțul păcii din Ucraina, Viktor Orban, premierul Ungariei, apropiat atât de SUA, cât și de Rusia, face un anunț șocant.

Zile decisive. Extinde Rusia războiul în Europa? 

În zilele următoare se va decide dacă războiul Rusia-Ucraina se va extinde mai departe spre Europa sau ”arşiţa războiului va fi redusă definitiv”, a declarat premierul ungar Viktor Orban, astăzi, într-un interviu acordat postului de radio public, citat de agenţia MTI.

Potrivit lui Viktor Orban, ”ne aflăm într-un moment interesant din istorie: dacă negocierile importante care au loc între SUA şi Rusia vor avea succes, arşiţa războiului va scădea”, iar oamenii din Ungaria vor putea respira mai uşor, citează Agerpres. 

Critici pentru Europa: Amenințarea crește

Cu toate acestea, dacă ”va prevala voinţa europenilor, care consideră că războiul trebuie să continue şi trebuie reglementat pe câmpul de luptă mai curând decât prin căutarea păcii”, războiul s-ar putea extinde mai aproape, iar ameninţarea va creşte, a spus el.

”La o întâlnire importantă de astăzi de la Bruxelles cu cancelarul german şi preşedinta Comisiei Europene, aceştia vor încerca să-i convingă pe belgieni să confişte activele ruseşti blocate în ţara lor şi să pună acei bani în fondurile europene care finanţează războiul”, a amintit premierul ungar.

”Nu vrem să fim târâți în război”

Dacă vor reuşi, ”Ungaria va trebui să stea departe de asta, pentru că nu vrem să trimitem bani acolo sau să fim târâţi în război. Dacă belgienii se opun, liderii europeni vor trebui să recunoască faptul că nu au bani pentru război şi (...) că vor trebui să susţină discuţiile dintre SUA şi Rusia", a conchis Viktor Orban. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viktor orban
ungaria
budapesta
rusia
razboi
ucraina
europa
sua
donald trump
negocieri pace
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 31 minute
Un an de la anularea alegerilor prezidențiale din România. E.S. Zuckerman: Românii au avut curajul să-și salveze democrația
Publicat acum 1 ora si 4 minute
În aceste zile, Rusia decide pacea sau extinderea războiului în Europa, avertizează Viktor Orban: Decizia UE de care se delimitează
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Indemnizații de 27.000 lei net la Aeroporturi București. Adrian Negrescu: Un caz foarte clar de sfidare a ideii de austeritate bugetară
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Trump și-a limitat gesticulările în cea mai recentă apariție publică. Detaliul observat în timpul unei conferințe de presă
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Culoarea anului 2026: "Semnifică dorința noastră de a avea un nou început" - FOTO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 15 ore si 2 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 03 Dec 2025
A murit Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close