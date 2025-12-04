Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit

Antreprenorul și consultantul Andrei Caramitru, fost consilier în vârful USR, publică o captură foto de pe cunoscutul site Polymarket, înainte de alegerile locale pentru Primăria Municipiului București. Conform acestuia, Cătălin Drulă, candidatul USR, se află sub 10%. Concret, ar fi picat la 6% șanse de a câștiga Capitala, asta deși, în urmă cu o zi, un sondaj îl cota la 22%, pe locul al treilea.

Ciprian Ciucu este primul cotat pe Polymarket, cu 50,9%, iar pe locul al doilea se află candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 35,6%. Pe locul al treilea este Anca Alexandrescu, urmată de Cătălin Drulă, candidatul USR.

Așteptarea publică este ca acesta din urmă, Cătălin Drulă, să se retragă din cursa electorală, în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu. Candidatul USR a răspuns, pentru DCNews, în urmă cu două zile, că este exclus să facă acest pas în spate.

