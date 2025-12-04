€ 5.0910
Politica

DCNews Politica Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Data actualizării: 11:12 04 Dec 2025 | Data publicării: 10:42 04 Dec 2025

Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan alaturi de catalin drula Nicușor Dan - Cătălin Drulă/ foto Facebook
 

Andrei Caramitru publică procentele zilei, de pe Polymarket, înainte de alegerile locale pentru Primăria Municipiului București, care au loc duminică, 7 decembrie 2025. Cătălin Drulă nu ar mai avea nicio șansă.

Antreprenorul și consultantul Andrei Caramitru, fost consilier în vârful USR, publică o captură foto de pe cunoscutul site Polymarket, înainte de alegerile locale pentru Primăria Municipiului București. Conform acestuia, Cătălin Drulă, candidatul USR, se află sub 10%. Concret, ar fi picat la 6% șanse de a câștiga Capitala, asta deși, în urmă cu o zi, un sondaj îl cota la 22%, pe locul al treilea. 

Ciprian Ciucu este primul cotat pe Polymarket, cu 50,9%, iar pe locul al doilea se află candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 35,6%. Pe locul al treilea este Anca Alexandrescu, urmată de Cătălin Drulă, candidatul USR. 

Așteptarea publică este ca acesta din urmă, Cătălin Drulă, să se retragă din cursa electorală, în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu. Candidatul USR a răspuns, pentru DCNews, în urmă cu două zile, că este exclus să facă acest pas în spate. 

Votați și-n sondajul DCNEWS activ acum pe site. Precizăm că puteți vota o singură dată. 

Citește și: Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri  

catalin drula
Polymarket
alegeri primaria bucuresti 2025
sondaj primaria bucuresti
andrei caramitru
usr
candidat
Comentarii

