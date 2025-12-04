€ 5.0920
DCNews Politica SONDAJ INSCOP: Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță strânsă. Cifrele momentului. UPDATE: Ciucu, reacție în direct la DC NEWS
Data actualizării: 13:18 04 Dec 2025 | Data publicării: 12:14 04 Dec 2025

EXCLUSIV SONDAJ INSCOP: Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță strânsă. Cifrele momentului. UPDATE: Ciucu, reacție în direct la DC NEWS
Autor: Doinița Manic

vot sectie de votare
 

Potrivit unui nou sondaj INSCOP, candidații aflați pe primele două locuri sunt aproape la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei 2025.

UPDATE: Ciprian Ciucu a venit cu o primă reacție, în direct la DC NEWS

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025, a venit cu o reacție la cald, în direct la DC NEWS, în urma celui mai recent sondaj INSCOP care îl poziționează pe primul loc, cu 28.9% din voturi - intenția de vot pentru alegătorii care declară că merg sigur la vot.

Ciprian Ciucu a răspuns acuzațiilor lansate de candidatul USR, Cătălin Drulă, care a spus că urmează să arunce un sondaj pe piață, lansând astfel în spațiul public ideea că unele sondaje ar fi trucate.

Ciprian Ciucu, răspuns pentru Drulă: Sondajul NU este comandat de către PNL

"Înțeleg că acum a apărut acest sondaj făcut de INSCOP. Nu este comandat de către PNL, dar domnul Drulă fiind permanent dezlipit de plutonul primilor trei candidați, a negat această idee de sondaj, dar din punctul meu de vedere, ce pot să vă zic, pare o problemă de credibilitate, nu a reușit să convingă în această campanie și probabil și de aceea intenția de vot este în siajul încrederii pe care o are în București.

Știți, tot timpul trebuie să răspund la ce a spus domnul Cătălin Drulă. La câte atacuri a avut în această campanie, eu în loc să stau să îmi prezint viziunea pentru oraș, trebuie să răspund la ceea ce spune domnul Drulă. Domnul Drulă este probabil ușor disperat pentru că înregistrează al doilea mare eșec din cariera domniei sale", a declarat Ciprian Ciucu.

Vezi mai multe în video de mai jos:

Știrea inițială:

INSCOP vine cu cifrele momentului, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei 2025.

Potrivit noului sondaj, dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 71.2% din total eșantion):

  • 28.2% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD) (față de 26.6% în noiembrie),
  • 27.1% pe Ciprian Ciucu (PNL) (față de 24.2% în noiembrie),
  • 21% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 19.1% în noiembrie).
  • 11.1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București (față de 11.6% în noiembrie)
  •  6.9% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS) (față de 6.5% în noiembrie).
  • 5.7% indică un alt candidat (față de 12% în noiembrie).

Intenția de vot a celor care declară că participă sigur la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025

Intenția de vot pentru alegătorii mobilizați, adică cei care declară că merg sigur la vot (52.6% din totalul eșantionului) este următoarea:

  • 28.9% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL) ca Primar General al Municipiului București (față de 27.1% în noiembrie)
  • 27.4% pe Daniel Băluță (PSD) (față de 24% în noiembrie)
  • 21.2% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 21.3% în noiembrie)
  • 10.9% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) (față de 12.1% în noiembrie)
  • 8.3% pe Ana Ciceală (SENS) (față de 7.6% în noiembrie)
  • 3.3% indică un alt candidat (față de 7.9% în noiembrie).

Sondajul INSCOP Research a fost realizat la nivelul Municipiului București în perioada 2-3 decembrie 2025, la comanda Informat.ro, pe un eșantion de 1200 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.

