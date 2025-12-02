€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri Punctul pe zi Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației
Data actualizării: 19:26 02 Dec 2025 | Data publicării: 18:25 02 Dec 2025

Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației
Autor: Val Vâlcu

„O scrisoare pierdută”, în regia lui Toma Enache, 2
 

 La coada de la garderobă, după ”O scrisoare pierdută”, aud discuția dintre o tânără și mama ei.

O liceeancă, poate clasa a noua, poate a zecea, emoționată de spectacol: ”Mi-a plăcut mult. Foarte tare. Și m-a surprins o scenă, atunci când avea emoții Monica Davidescu, și o încuraja Temișan (Tipătescu-n.red.). Acum un an, înainte de test, mi-a spus doamna de Fizică exact așa: Zoe, fii bărbată! Am avut o senzație de deja-vu”. 
Programa școlară pentru Limba și literatura română, pusă în consultare publică de Ministerul Educației, a generat dezbateri aprinse. E mai bine ca manualul pentru clasa a noua să înceapă cu Învățăturile lui Neagoe Basarab sau, dimpotrivă, cu moderniștii? Asta vor stabili pedagogii, experții sau sondajele de opinie. 
Cert e că, până să ajungă în clasa a noua, elevii trec prin a șaptea și a opta, unde ”se face” Caragiale, adică ”se studiază comedia „O scrisoare pierdută” (fragmente sau integral), alături de noțiuni despre comedie, personaj comic, satiră”. Și câteva Schițe. 


Dar, uite că replica ”Zoe, fii bărbată!” o află de la profesoara de Fizică, nu de la cea de Română. Normal, fiindcă pentru Evaluare Națională copiii sunt puși să învețe pe de rost comentarii, ca și acum 40 de ani, în manual sunt doar ”fragmente”, iar de citit ”integral” textul unei piese nu prea e timp și nici nu e prea atractivă lectura. 
O fi important cu ce autor începe manualul de liceu, dar nu cred că astfel de schimbări înseamnă reformă. Programa ar trebui să ducă elevii la teatru, iar Caragiale să fie ”studiat” în sala de spectacol, nu la catedră. 
Deși consultarea publică asupra programei școlare nu s-a încheiat, am o senzație de deja-vu. O să se revizuiască, din nou, fără să se schimbe nimica!

Citește și: ”O scrisoare pierdută”, în regia lui Toma Enache, sold-out. Când mai puteți vedea spectacolul

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Risc sporit din partea Rusiei asupra securității Republicii Moldova: Maia Sandu avertizează autoritățile să rămână vigilente
Publicat acum 25 minute
Horoscop 3 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 25 minute
Mama lui Elon Musk, cucerită de un loc din România
Publicat acum 59 minute
Scena Naşterii Domnului stârneşte controverse la Bruxelles. Oamenii cer înlocuirea ei / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Papa Leon al XIV-lea îndeamnă la conviețuire și prietenie între creștini și musulmani în Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 7 ore si 53 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close