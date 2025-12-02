Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

O liceeancă, poate clasa a noua, poate a zecea, emoționată de spectacol: ”Mi-a plăcut mult. Foarte tare. Și m-a surprins o scenă, atunci când avea emoții Monica Davidescu, și o încuraja Temișan (Tipătescu-n.red.). Acum un an, înainte de test, mi-a spus doamna de Fizică exact așa: Zoe, fii bărbată! Am avut o senzație de deja-vu”.

Programa școlară pentru Limba și literatura română, pusă în consultare publică de Ministerul Educației, a generat dezbateri aprinse. E mai bine ca manualul pentru clasa a noua să înceapă cu Învățăturile lui Neagoe Basarab sau, dimpotrivă, cu moderniștii? Asta vor stabili pedagogii, experții sau sondajele de opinie.

Cert e că, până să ajungă în clasa a noua, elevii trec prin a șaptea și a opta, unde ”se face” Caragiale, adică ”se studiază comedia „O scrisoare pierdută” (fragmente sau integral), alături de noțiuni despre comedie, personaj comic, satiră”. Și câteva Schițe.



Dar, uite că replica ”Zoe, fii bărbată!” o află de la profesoara de Fizică, nu de la cea de Română. Normal, fiindcă pentru Evaluare Națională copiii sunt puși să învețe pe de rost comentarii, ca și acum 40 de ani, în manual sunt doar ”fragmente”, iar de citit ”integral” textul unei piese nu prea e timp și nici nu e prea atractivă lectura.

O fi important cu ce autor începe manualul de liceu, dar nu cred că astfel de schimbări înseamnă reformă. Programa ar trebui să ducă elevii la teatru, iar Caragiale să fie ”studiat” în sala de spectacol, nu la catedră.

Deși consultarea publică asupra programei școlare nu s-a încheiat, am o senzație de deja-vu. O să se revizuiască, din nou, fără să se schimbe nimica!

