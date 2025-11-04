Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală a Capitalei a fost validată de Biroul Politic Național al PNL, într-o ședință cu ușile închise. Liberalii spun că va avea loc un eveniment de lansare, la care va fi invitat și președintele. Conferința USR București care l-a validat pe Cătălin Drulă, însă, a fost transmisă în direct, duminică, iar la eveniment a participat Nicușor Dan.

Este de așteptat ca, într-adevăr, liberalii să-l invite pe fostul primar general al Capitalei, pe voturile căruia se bat cu Drulă. Ar fi prea de tot ca Nicușor Dan să nu se ducă, ar fi prea evidentă implicarea sa în campania electorală, de partea USR. De altfel, i-ar folosi participarea la mitingul PNL: nu pierde la capitolul imagine dacă Drulă iese pe doi sau trei, mesajul transmis electoratului său fiind că a susținut Dreapta, a sprijinit în mod egal candidații acesteia.

În realitate, nu doar că îl susține discret pe Drulă, dar l-a și trosnit pe Ciucu, în discursul de la Conferința USR București.

”Definiția ar fi lunga luptă între infrastructură și panseluțe, pentru că orașul acesta are un uriaș deficit de infrastructură. O parte importantă din bugetul Capitalei a fost cheltuită pe lucuri lucioase, dar inutile, în loc să fie investită în proiecte de infrastructură esențiale pentru dezvoltarea orașului”, a spus Nicușor Dan.

Este clar că nu s-a referit la celălalt candidat cu șanse, Daniel Băluță, care vine cu o lungă listă de proiecte de infrastructură realizate (pasaje rutiere, un spital, linii de tramvai, planșeul din zona Unirii etc). Dimpotrivă, președintele Nicușor Dan face aluzie la Ciprian Ciucu, care după patru ani de mandat nu prea are cu ce se lăuda. Singurul proiect de infrastructură mare (Prelungirea Ghencea) a fost lansat de Gabriela Firea și a fost realizat de PMB.

Sectorul 6 a investit masiv în... West Side Flower Fest și aranjamentele florale de pe Bd. Drumul Taberei, sau în West Side Hallo Fest, distracție pe Lacul Morii. E drept, s-au mai reparat trotuare, dar asta e pusă de Nicușor Dan tot la rele. „E absurd ca acest oraș, cu o contribuție uriașă la PIB-ul României, să nu aibă bani (...) pentru că resursele au mers pe borduri și panseluțe”, a spus președintele la Conferința USR.

Și, ca să nu existe dubii în privința ”alesului” său, președintele a arătat că singurul canidat onest e candidatul USR. Premierul Bolojan nu are dreptate când susține că ”domnul Ciucu ar fi un primar foarte bun pentru Bucureşti, deoarece combină două lucruri foarte importante pe care ceilalţi candidaţi nu le au: experienţa administrativă şi onestitatea”.

Ciucu este primar de sector, iar ”în sectoare, mafia imobiliară a dictat regulile jocului în ultimii ani”, a anunțat, încă de duminică, președintele Nicușor Dan.