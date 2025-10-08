Esca Barbara, un nou fake-news

Dezamăgită că nu s-a lăsat cu prăpăd în Capitală, atinsă la ratingul ei de prime-time fiindcă se epuizează tema inundațiilor la Știrile de la ora cinci, a postat pe Facebook un text critic, gen Mândruță enervat de ruși. Doar că l-a scris mai puțin angajant decât marele biciclist gata să plece la război, mai prost, cu diacritice din doi în doi, și cu mai multe semne de întrebare, care reflectă, poate, zbuciumul ei interior: ”Nu mi-e mie rușine acum de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamna??? Și știți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii (...) Astept scuze, de la toate INMH-urile lumii!”.

Greu de spus dacă o înjură publicul ei pe Esca, care, după mulți ani de prompter, a făcut din nou un reportaj pe teren (în rezumat: a ieșit din casă și a văzut că la ea în cartier nu plouă).

I-o fi fost rușine cu fake-news-ul că victima e obligată de OUG să-și privească în ochi violatorul? O fi plâns la moartea lui Florin Salam?

Pagina de Facebook a expertei în situații de urgență nu ne spune nimic despre lucrurile astea. Nicio vorbă despre viscolul de acum doi ani, care a îngropat în nămeți satele din sudul Capitalei, a rupt stâlpii de înaltă tensiune în Călărași, Ialomița, Constanța, iar în București au căzut doar câțiva fulgi de nea. Vorba dnei Esca: o ploicică. Dacă frontul trecea cu 15 kilometri mai la nord, ar fi avut ce toca la televizor: autoritățile nu fac, nu dreg, n-am putut ieși din casă, nu am curent nici de-o postare pe instagram etc.

Dar, stai, că nu doar la deontologia ISU se referă postarea analistei Andreea Esca, ci și la temele mai grele, cum ar fi economia națională.

”Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau să aflu cât costa economia”, scrie Esca.

Nimic, evident. Corporatiștii lucrează remote (cei care nu s-au dus la birou), fabricile nu s-au închis, școlile nu pierd-nu câștigă un leu. Pentru această tentativă de manipulare, strecurată aluziv, ar trebui să-și ceară scuze toate prompteristele, sau toate INMH-urile?

”Gata, ca mi-am vărsat nervii. Ma duc sa beau o cafea si sa-mi încep ziua, in mod normal! Bine ca n-am copii la scoala”, își încheie Esca postarea. După părerea mea nu e bine, e rău că nu are copii la școală. Mai răsfoia un manual de logică, își mai arunca un ochi pe gramatica limbii române.