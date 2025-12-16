Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR-ECR, a inițiat un amendament important pe acordul Mercosur, acord care în actuala sa formă este considerat dezavantajos pentru fermierii europeni. Acordul UE de liber-schimb între țările UE și cele din America de Sud ar permite acestora să exporte fără taxe vamale cereale, fructe și carne pe piața europeană, concurând neloial fermierii europeni. Industria auto europeană ar fi avantajată de anularea taxelor vamale, spun susținătorii înțelegerii semnate de Ursula von der Leyen cu statele Mercosur, iar acordul ar deschide calea companiilor europene spre resurse necesare high-tech-ului, cum ar fi metalale rare din minele Americii de Sud.

Justificarea Amendamentului 80

În multe țări membre UE, printre care și România, agricultorii sunt nemulțumiți de propunerea Comisiei Europene privind Reforma de Politici Agricole Comune, iar importurile din țări care nu respectă aceleași norme de mediu și au ferme uriașe ar reprezenta o nouă lovitură pentru ei. Amendamentul inițiat de Georgiana Teodorescu, ECR/AUR, a cerut protejarea rezervei pentru situații de criză a PAC.

"Având în vedere caracterul delicat al acordului, coroborat cu atitudinea tensionată a sectorului agricol din UE față de propunerea Comisiei privind reforma PAC, protejarea rezervei pentru situații de criză a PAC demonstrează angajamentul atât față de comunitatea agricolă în ceea ce privește chestiunea Mercosur, cât și față de Comisie în ceea ce privește unul dintre foarte puținele elemente pozitive ale noii reforme a PAC, și anume dublarea rezervei pentru situații de criză a PAC. Această ajustare tehnică garantează că orice suplimentare a sumei de 1 miliard EUR destinate compensațiilor legate de Mercosur nu va fi preluată din rezerva pentru situații decriză a PAC, întrucât acestea aparțin aceluiași cluster financiar", se arată în justificarea Amendamentului 80, propus pentru a-i proteja pe fermierii europeni.

Europarlamentarii români, vot împărțit

Au susținut amendamentul Daniel Buda (PNL), Gheorghe Falcă (PNL), Dragoș Benea (PSD), Andi Cristea (PSD), Vasile Dîncu (PSD), Gabriela Firea (PSD), Maria Grapini (PSD), Claudiu Manda (PSD), Ștefan Muşoiu (PSD), Victor Negrescu (PSD) și Dan Nica (PSD). Pentru" au votat și toți europarlamentarii românii din ECR/AUR, și Diana Șoșoacă (SOS România),

Adina Vălean (PNL) s-a abținut de la vot. Europarlamentarii care au votat împotrivă sunt Mircea-Gheorghe Hava (PNL), Dan-Ștefan Motreanu (PNL), Siegfried Mureșan (PNL), Rareș Bogdan (PNL), Virgil Popescu (PNL), Lorant Vincze (UDMR), Iuliu Winkler (UDMR), Dan Barna (USR), Eugen Tomac (PMP), Vlad Voiculescu (USR) și Nicolae Ștefănuță.

Precizăm că zilele care urmează se anunță a fi decisive pentru acordul Mercosur, încheiat anul trecut între Comisia Europeană și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.