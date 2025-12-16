Vlad Pascu rămâne cu pedeapsa de 10 ani de închisoare. Înalta Curte i-a respins recursul

Vlad Pascu, şoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri şi a rănit alţi trei în localitatea 2 Mai, rămâne cu pedeapsa de 10 ani închisoare.
Vlad Pascu, şoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri şi a rănit alţi trei în localitatea 2 Mai, rămâne cu pedeapsa de 10 ani închisoare, după ce Instanţa supremă i-a respins marţi recursul în casaţie, o cale extraordinară de atac prin care tânărul încerca să obţină o reducere a condamnării.
"Respinge, ca inadmisibile, cererile de recurs în casaţie formulate de inculpatul Pascu Matei Vlad şi de către persoana interesată Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor împotriva deciziei penale nr. 1049/P din data de 21 august 2025, pronunţate de Curtea de Apel Constanţa - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 4989/254/2023. Definitivă", se arată în decizia instanţei.
În dimineaţa zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise.
În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.
Pe 31 ianuarie 2025, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.
În timpul procesului, părinţii victimelor au cerut ca Vlad Pascu să fie condamnat la o pedeapsă mai mare, pentru omor, însă judecătorii nu au fost de acord cu schimbarea încadrării faptelor.
