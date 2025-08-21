Tragedia de la 2 Mai: „Statul e putred”. Părinții victimelor lui Vlad Pascu: I-am jurat lui Sebi că-i voi face dreptate. N-am reușit!/ Justiția se va face în afara justiției!

Între durerea părinților și reacțiile publice după sentință, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat tragedia de la 2 Mai. El a evidențiat eșecurile sistemului și lipsa de funcționalitate a justiției în astfel de cazuri.

„Esența este statul putred. Într-un astfel de stat, justiția nu are cum să fie funcțională - pur și simplu. Și nici nu este. În privința drogurilor, eu cred că toată societatea trebuie să se implice. De la educație, la familie, până la societate. Nu să ne așteptăm să avem un polițist sau un procuror lângă fiecare dealer sau consumator de droguri, pentru că nu avem așa ceva. Dacă nu e un efort conjugat al societății, nu se poate face nimic”, a declarat Bogdan Chirieac, la România TV.

Deși familiile victimelor au luptat în ultimii doi ani pentru schimbarea încadrării din ucidere în culpă în omor calificat, instanța a decis că Vlad Pascu să fie condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, menținând încadrarea. Astfel, Bogdan Chirieac i-a întrebat pe tații tinerilor uciși de Pascu cum ar fi considerat să arate sentința pronunțată astăzi.

„Eu am evitat să comentez, de-a lungul timpului, acest caz, tocmai din respect pentru durerea părinților, ea este inimaginabilă. Aș vrea să știu, dacă au puterea emoțională, cum ar fi considerat domniile lor că ar fi trebuit să arate sentința în acest caz”, a fost solicitarea analistului politic.

„A dat cu mașina peste ei fără pic de frână”/ „Ăla a fost omor”

„Acolo nu a fost ucidere din culpă, a fost omor calificat. Trebuia să se judece pentru omor calificat. Acolo nu a fost vină comună, cum au invocat de fiecare dată avocații lui Pascu. Vlad Pascu a dat cu mașina peste ei fără pic de frână. A intrat pur și simplu în ei, ca în niște animale. Vlad Pascu nu merita să fie judecat pentru ucidere din culpă”, a spus Valentin Olariu, tatăl lui Sebi.

Acesta a mărturisit cu amărăciune că nu și-a putut îndeplini promisiunea față de fiul său, aceea de a-i face dreptate: „Știți ce-mi pare mie rău? În momentul când l-am băgat pe Sebi în groapă, i-am jurat că-i voi face dreptate. N-am reușit! Nu știam că justiția din România poate să fie așa cruntă și că banul este la putere în țara noastră. O să mor cu gândul că nu i-am făcut dreptate!”, a mai mărturisit Valentin Olariu.

„Nu a fost ucidere din culpă. Acel grup de prieteni care se întorcea de la o petrecere, cum e vara, ca orice student. S-au întors pe jos, voiau să vadă răsăritul, să se odihnească și să continue petrecerea. Acolo a fost omor! De ce? Pentru că din imaginile care sunt depuse la dosar, se vede clar intenția de a intra în grupul care se deplasa în aceeași direcție - și nu pe carosabil. Ăla a fost omor! Și dacă ar fi avut vârsta copiilor noștri - 20 sau 21 - ca pedeapsă, tot era puțin!”, a declarat Cătălin Dragomir, tatăl Robertei.

Totodată, tatăl fetei ucise de Vlad Pascu în accidentul din 2 Mai l-a invitat pe tatăl condamnatului la o întâlnire directă, afirmând că fiica sa „a fost omorâtă, nu a fost o întâmplare” și că justiția „se va face în afara justiției”.

„Copilul meu a fost omorât, nu a fost o întâmplare. Vlad Pascu a avut protecție din partea Poliției. Memoria copiilor a fost umilită de familia Pascu. Despre ce vorbim aici, despre dreptate?! Justiția se va face aici, în România, lumește! Îl provoc la o întrevedere, între trei părinți, eu, Cătălin Dragomir, Mihai Claudiu Pascu și Valentin Olariu. Noi trei, fără avocați. Nu e vorba despre violență, nu e vorba despre absolut nimic. Poate acest om, Mihai Pascu, înțelege o dată pentru totdeauna că nu poți omorî pe cineva și să scapi nepedepsit. Dar justiția se va face în afara justiției!”, a adăugat Cătălin Dragomir.

