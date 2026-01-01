€ 5.0985
DCNews Stiri Primele mărturii ale supraviețuitorilor incendiului din stațiunea Crans-Montana: „Ușa era prea mică / o evadare haotică / toată lumea țipa”
Data actualizării: 15:22 01 Ian 2026 | Data publicării: 14:55 01 Ian 2026

Primele mărturii ale supraviețuitorilor incendiului din stațiunea Crans-Montana: „Ușa era prea mică / o evadare haotică / toată lumea țipa”
Autor: Iulia Horovei

club elvetia le constellation crans montana Clubul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, 1 ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres
 

Au apărut primele declarații ale martorilor care au reușit să se salveze din incendiul izbucnit în noaptea de Revelion, într-un club din stațiunea Crans-Montana din Elveția.

Scenele tragediei care s-au produs în clubul din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana i-a afectat vizibil pe cei responsabili de salvarea și transportul victimelor. Incendiul care a determinat moartea a zeci de oameni în noaptea de Revelion s-a produs la subsolul clubului „La Constellation”, unde se aflau sute de persoane.

Echipele de salvare, lăsate fără cuvinte după tragedie

Consilierul de stat Mathias Reynard a fost profund emoționat la declarații: „Este absolut o tragedie, nici măcar nu poate fi exprimată în cuvinte”, a spus Reynard, cu vocea înecată de lacrimi.

„Nu știu ce să spun - este foarte greu. Gândurile se îndreaptă către familiile celor dragi - este greu. Foarte greu”, a spus el într-un interviu acordat RTS și citat de bluewin.

Incendiul tras la indigo cu tragedia de la Colectiv ar fi pornit de la o lumânare aniversară

Detaliile incidentului produs în Elveția par trase la indigo cu tragedia produsă în țara noastră, de la Colectiv, din urmă cu 10 ani. Mai multe persoane care au reușit să iasă tefere din club, în noaptea de joi, au dezvăluit detalii cutremurătoare.

Dezvăluirile supraviețuitorilor

Emma și Albane, două tinere franțuzoaice, care au reușit să iasă din club, au vorbit despre ce s-a întâmplat în noaptea de Anul Nou.

„A fost panică totală, toată lumea țipa”, au mărturisit cele două. Ele susțin că incendiul a fost provocat de o „lumânare pentru ziua de naștere” pe care chelnerițele o puseseră pe sticlele de șampanie. „Ușa era prea mică pentru mulțimea de oameni aflată în interiorul clubului. Cineva a spart o fereastră pentru ca oamenii să se poată salva”, au mai spus ele. Pompierii și poliția au sosit „în câteva minute”, potrivit mărturiilor celor două. Acestea estimează că au fost prezente aproximativ 200 de persoane, inclusiv tineri cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani.

Victoria, o altă franțuzoaică prezentă în club, a descris cauza incendiului astfel: o lumânare aprinsă pe o sticlă de șampanie a aprins tavanul atunci când o femeie, purtată pe umerii alteia, a ținut sticla prea sus. Potrivit Victoriei, flăcările s-au răspândit „incredibil de repede”, pentru că „tavanul era realizat numai din lemn”, potrivit BFMTV și preluat de ilsole24ore.

Un alt martor, care trecea pe lângă club chiar la începutul incendiului, a caracterizat incidentul drept „șocant”. În vârstă de 18 ani, Alexis Laguerre a spus că „deodată, a început să iasă fum. Am sunat la poliție și, în timp ce vorbeam la telefon, a avut loc o explozie, o flacără puternică. Am văzut oameni alergând prin flăcări. A fost destul de șocant”, a mărturisit el.

De asemenea, el a povestit că oamenii încercau să spargă geamurile din interiorul clublui cu scaune. Mașinile de poliție au sosit destul de repede și au izolat zona, a adăugat el.

O altă martoră aflată în club a spus că a fost rănită la genunchi în ceea ce descrie ca pe o „evadare haotică” din club, fiind împinsă pe scări în îmbulzeala creată.

Citește și: Crans-Montana, scena noului Colectiv, o stațiune de lux cunoscută pentru forumul bogaților. Detalii despre barul Le Constellation

