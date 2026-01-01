€ 5.0985
DCNews Stiri Crans-Montana, scena noului Colectiv, o stațiune de lux cunoscută pentru forumul bogaților. Detalii despre barul Le Constellation
Data actualizării: 14:49 01 Ian 2026 | Data publicării: 14:48 01 Ian 2026

Crans-Montana, scena noului Colectiv, o stațiune de lux cunoscută pentru forumul bogaților. Detalii despre barul Le Constellation
Autor: Andrei Itu

Crans-Montana Elvetia Imagine din stațiunea elvețiană Crans-Montana, scena noului Colectiv. Foto: Pixabay
 

Noaptea de Anul Nou 2026 a fost marcată de o tragedie într-un club din Elveția. Un incendiu devastator, similar cu cel din Colectiv, s-a petrecut, într-o stațiune de schi extrem de populară din Elveția.

Incendiul devastator a izbucnit, chiar în timp ce oamenii petreceau Revelionul, în barul Le Constellation, din stațiunea de schi Crans-Montana, Elveția. 

Crans-Montana, stațiune de schi din Elveția, celebră și datorită unui forum

Crans-Montana este o stațiune montană de lux, aflată în Elveția, în cantonul Valais. Crans-Montana este situată pe un platou însorit al Munților Alpi, la aproape 1.500 de metri altitudine. Stațiunea este de lux, dar sunt și localnici. Este un oraș, cu sate în jur, nu este un resort izolat. 

Crans-Montana, stațiune alpină elvețiană de prestigiu, este renumită pentru sporturi de iarnă, are un domeniu schiabil important, unde se practică schi alpin, schi fond, snowboard, activități montane. În Crans-Montana se organizează evenimente sportive internaționale.

Video

Mai mult, Crans-Montana este cunoscută ca un loc de conferințe internaționale, întâlniri diplomatice, totul datorită Forumului Crans-Montana, eveniment ce reunește lideri politici, economici, culturali de pe întreg mapamondul.

Le Constellation, barul unde a avut loc o tragedie asemănătoare cu cea de la Colectiv

Le Constellation este un local extrem de popular pentru petreceri și întâlniri, aflat în centrul zonei de schi din cantonul Valais. Barul nu era de lux și era frecventat, atât de turiști, cât și de localnici, fiind un spațiu pentru sute de oameni, în care se poate socializa în sezonul de iarnă și nu numai. Existau ecrane TV, unde se puteau urmări meciuri de fotbal, la subsol era discoteca.

Video

Explozia și incendiul care a urmat au avut loc în jurul orei 01:30, ora locală, în noaptea de Revelion. Peste 100 de persoane se aflau în interior, în acel moment. Bilanțul preliminar al tragediei arată zeci de morți și aproximativ 100 de răniți. Multe dintre victime au fost grav rănite. Autoritățile investighează cauzele, analizează evenimentul ca fiind un accident.

Vezi și - Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. UPDATE: Președintele României, mesaj de ultimă oră - VIDEO 

Crans-Montana
Le Constellation
explozie
colectiv
stațiune schi
elvetia
