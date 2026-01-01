Explozie în noaptea de Anul Nou, într-o stațiune de schi extrem de populară. Sunt cel puțin 10 morți - VIDEO

O explozie devastatoare a avut loc într-un bar din staţiunea de schi , în noaptea de Anul Nou. Deflagrația a făcut mai multe victime şi răniţi în stațiunea de schi extrem de populară din Elveţia, a anunţat joi poliţia, transmite AFP.

"A avut loc o explozie a cărei cauză este necunoscută", a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathion, transmite Agerpres.

"Sunt mai mulţi răniţi şi mai multe victime", a adăugat el.

Oamenii sărbătoreau Anul Nou atunci când s-a produs explozia

Explozia a avut loc în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Revelionul.

Imagini publicate de media elveţiene arată o clădire în flăcări şi maşini ale serviciilor de urgenţă în apropiere.

"Intervenţia este încă în desfăşurare", a subliniat purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale.

Cel puțin 10 oameni ar fi murit

Citând poliţia elveţiană, Sky News a raportat că cel puţin zece persoane au murit în incident, unele mass-media locale spunând că cifra ar putea fi mai mare. Un purtător de cuvânt al poliţiei a refuzat să confirme numărul, dar a spus că multe persoane sunt tratate pentru arsuri.

Zona a fost complet închisă, iar o zonă de interdicţie aeriană a fost impusă deasupra Crans-Montana, a declarat poliţia într-un comunicat, adăugând că, pentru moment, rămâne neclară cauza exploziei.

Peste o sută de persoane se aflau în bar în momentul exploziei, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

