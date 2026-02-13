€ 5.0943
DCNews Stiri Recuperarea după operația de ruptură de menisc. Dr. Dragomir, SANADOR: Vindecarea nu apare imediat
Data publicării: 15:53 13 Feb 2026

EXCLUSIV Recuperarea după operația de ruptură de menisc. Dr. Dragomir, SANADOR: Vindecarea nu apare imediat
Autor: Doinița Manic

imagine cu un doctor care consultă genunchiul unui pacient Recuperarea după operația de ruptură de menisc este destul de complexă, spune dr. Dragomir. Foto: Pixabay

Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat presupune recuperarea după operația de ruptură de menisc.

Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, spune că recuperarea după operația de ruptură de menisc este una destul de complexă. Acesta a explicat la DC NEWS cât durează procesul de vindecare și ce prespune mai exact această recuperare a pacientului, până în momentul în care se poate deplasa din nou cu ușurință.

"Recuperarea postoperatorie este și ea un pic mai complexă și de aceea de multe ori și acesta era un argument pentru care nu se opta pentru tratament. Este o structură care ne atenuează greutatea. Dezinserția rădăcinii presupune desfacerea acestei chingi, a acestei curele.

După reparație, noi reatașăm transosos, în cadrul unei intervenții artroscopice, partea posterioară a meniscului la os. Se face prin intermediul unor materiale de sutură, folosim niște fire speciale, sunt niște benzi care să nu taie țesutul meniscal, care uneori este fragil și atunci folosim un anumit tip de sutură. Se efectuează niște tuneluri osoase prin care trecem aceste fire și reatașăm acolo această structură.

Dr. Răzvan Dragomir: Vindecarea biologică nu apare imediat 

Vindecarea biologică însă nu apare imediat și pacientul va necesita o perioadă de aproximativ șase săptămâni de mers cu cârjele, fără să calce pe picior. Protocoalele moderne așa documentează - timp de șase săptămâni deplasare fără sprijin. Mobilizarea genunghiului începe imediat, dar nu mai mult de 90 de grade, adică nu facem flexie mai mare de 90 de grade.

Protocolul pe care eu îl urmez impune chiar o restricție mai mare, în primele două săptămâni nu acceptăm îndoirea mai mare de 30-45 de grade, folosim o orteză că ne limitează mobilizarea, punem o orteză exterioară care are o balama care se setează pe anumite unghiuri de flexie. Este destul de simplu și apoi creștem gradual flexia, dar cel mai important lucru este să nu calce pentru că în momentul în care am călcat se deschide această chingă, se aplică o presiune foarte mare pe reparație și reparația nu se mai întâmplă.

Recuperarea totală după operația de ruptură de menisc durează de obicei 3 luni

După 6-8 săptămâni se consideră că acel menisc a cicatrizat. Firele alea funcționează ca o armătură a reparației biologice, dacă vreți să-i spunem așa. În momentul acesta se începe încărcarea graduală. Permitem sprijinul progresiv cam la șase săpătămâni de la operație.

Recuperarea continuă pentru o perioadă de 4-6 săpătămâni. Dacă vorbim de recuperare totată, pacientul va putea să se sprijine complet, va avea o mobilitate bună, de obicei cam la trei luni de la operație. Este o perioadă pe care unii o consideră ca fiind neprietenoasă și de aceea se evită tratamentul chirurgical", a declarat dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR.

