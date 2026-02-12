€ 5.0934
Un avion cu 80 de persoane a efectuat o aterizare de urgență, după ce motorul a explodat în timpul zborului
Data actualizării: 18:50 12 Feb 2026 | Data publicării: 18:49 12 Feb 2026

Un avion cu 80 de persoane a efectuat o aterizare de urgență, după ce motorul a explodat în timpul zborului
Autor: Alexandra Curtache

avion zburand Sursa foto: Freepik, @Kireyonok_Yuliya

Un avion Boeing 737-700 al companiei Arik Air a efectuat miercuri o aterizare de urgență pe aeroportul din Benin, Nigeria, după ce motorul stâng s-a defectat în timpul zborului, iar toți cei 80 de pasageri și membrii echipajului au coborât în siguranță, fără răniți.

Avionul, cu numărul de înmatriculare 5N-MJF, opera zborul W3 740 de la aeroportul Murtala Muhammed din Lagos către aeroportul internațional Port Harcourt din Omagwa, unde s-a produs incidentul.

Într-un videoclip care circulă pe rețelele de socializare, pasagerii aflați în avion se rugau în timp ce avionul încerca să aterizeze în siguranță.

Avionul transporta 80 de pasageri, iar toți pasagerii au aterizat în siguranță, conform BBC.

Defecțiunea s-a auzit ca o explozie

Conform declarației Airk Air, incidentul a avut loc miercuri, iar echipajul aeronavei a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul din Benin, după ce a detectat o defecțiune la motorul stâng.

Compania aeriană a declarat că echipajul a auzit o explozie puternică provenind de la motorul stâng în timp ce se pregătea să aterizeze la Port Harcourt, așa că a luat rapid măsuri.

Avionul a aterizat pe aeroportul din Benin, iar toți pasagerii și membrii echipajului aflați la bord au coborât în siguranță.

Mesajul companiei

„Avionul Boeing 737-700 al companiei Arik Air, care opera zborul W3 740 de la Lagos la Port Harcourt astăzi, 11 februarie 2026, a fost deviat către aeroportul din Benin după ce echipajul de operare a auzit o explozie puternică la motorul stâng.

„Avionul urma să aterizeze pe Aeroportul Internațional Port Harcourt, Omagwa, când s-a produs incidentul și, ca măsură de precauție, echipajul a deviat avionul în siguranță către Benin.

Niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost rănit, toți cei 80 de pasageri aflați la bord coborând în siguranță.

Compania aeriană a confirmat că a luat măsuri pentru a transporta toți pasagerii la destinația finală. Am luat măsuri pentru a transporta toți pasagerii afectați la destinația finală.

Ne cerem scuze sincer pasagerilor afectați din Port Harcourt, a căror călătorie a fost întreruptă. Siguranța și bunăstarea pasagerilor noștri sunt prioritatea principală pentru Arik Air”, se arată în declarație.

Directorul pentru afaceri publice și asistență familială al NSIB, doamna Bimbo Oladeji, a declarat că observațiile preliminare indică daune semnificative la motorul afectat, pe baza unei evaluări vizuale inițiale.

„NSIB confirmă că aeronava Boeing 737-7GL a companiei Arik Air, cu numărul de înmatriculare 5N-MJF, care opera astăzi un zbor intern de la Lagos la Port Harcourt, a înregistrat o anomalie la motor în timpul zborului și a fost deviată către aeroportul din Benin.

În timpul fazei de croazieră, echipajul a detectat indicații anormale la unul dintre motoare. În conformitate cu normele de siguranță și procedurile de siguranță stabilite, echipajul de zbor a efectuat oprirea preventivă a motorului și a deviat către cel mai apropiat aeroport adecvat, Benin. Aeronava a aterizat normal, iar toți pasagerii și membrii echipajului au coborât în mod normal. Nu s-au raportat răniți”, se arată în comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

avion
aterizare de urgenta
motor
