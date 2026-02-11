Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis sancţionarea televiziunii de ştiri Realitatea Plus, cu suspendarea emisiei pentru 3 ore.

Timp de trei ore televiziunea va fi obligată să difuzeze, în loc de emisia sa obişnuită, textul sancţiunii, conform PaginadeMedia.

Această decizie dură a CNA a fost luată în baza a ceea ce membrii Consiliului au apreciat a fi numeroase încălcări, timp de 10 zile, în perioada 1- 21 noiembrie, înainte de începerea campaniei oficiale pentru Primăria Capitalei. Într-una din emisiunile invocate s-ar fi transmis ideea că ”Guvernul vrea să depopuleze țara”. În altă emisiune, preşedintele Nicuşor Dan era acuzat de imixtiuni în justiţie pentru că a salutat aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra, conform sursei citate.

”Această sancţiune nu are nici pe departe efectul pe care şi-l doresc unii”

”Ceea ce se întmplă nu este jurnalism”, a spus Mircea Toma, membru CNA, după două ore de vizionări. ”Nu este politică editorială, este politică” mai consideră el.

Georgică Severin şi Lucian Dindirică sunt singurii care nu au votat sancțiunea. Georgică Severin a și declarat: ”Consider că această sancţiune este complet exagerată, mai ales că este vorba de o situaţie legată de rezultatul unor alegeri care s-au încheiat acum două luni. (...) Din nefericire, această sancţiune nu are nici pe departe efectul pe care şi-l doresc unii, va avea efectul contrar”.

Emisia Realitatea Plus va fi suspendată vreme de trei ore joi, pe 19 februarie, în intervalul 18.00-21.00.