€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Data actualizării: 15:09 11 Feb 2026 | Data publicării: 14:59 11 Feb 2026

Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Autor: Roxana Neagu

realitatea plus captură foto, ilustrativ

Telespectatorii Realitatea Plus nu vor mai putea urmări televiziunea timp de trei ore.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis sancţionarea televiziunii de ştiri Realitatea Plus, cu suspendarea emisiei pentru 3 ore. 

Timp de trei ore televiziunea va fi obligată să difuzeze, în loc de emisia sa obişnuită, textul sancţiunii, conform PaginadeMedia

Această decizie dură a CNA a fost luată în baza a ceea ce membrii Consiliului au apreciat a fi numeroase încălcări, timp de 10 zile, în perioada 1- 21 noiembrie, înainte de începerea campaniei oficiale pentru Primăria Capitalei. Într-una din emisiunile invocate s-ar fi transmis ideea că ”Guvernul vrea să depopuleze țara”. În altă emisiune, preşedintele Nicuşor Dan era acuzat de imixtiuni în justiţie pentru că a salutat aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra, conform sursei citate. 

”Această sancţiune nu are nici pe departe efectul pe care şi-l doresc unii”

”Ceea ce se întmplă nu este jurnalism”, a spus Mircea Toma, membru CNA, după două ore de vizionări. ”Nu este politică editorială, este politică” mai consideră el. 

Georgică Severin şi Lucian Dindirică sunt singurii care nu au votat sancțiunea. Georgică Severin a și declarat: ”Consider că această sancţiune este complet exagerată, mai ales că este vorba de o situaţie legată de rezultatul unor alegeri care s-au încheiat acum două luni. (...) Din nefericire, această sancţiune nu are nici pe departe efectul pe care şi-l doresc unii, va avea efectul contrar”. 

Emisia Realitatea Plus va fi suspendată vreme de trei ore joi, pe 19 februarie, în intervalul 18.00-21.00. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

realitatea plus
cna
emisie suspendata
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Publicat acum 13 minute
Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie de la centralele pe cărbune
Publicat acum 19 minute
Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru
Publicat acum 31 minute
Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială
Publicat acum 34 minute
Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 53 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 2 ore si 59 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 9 ore si 33 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 9 ore si 42 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close