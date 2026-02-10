€ 5.0910
Ședința foto cu copilul, greșelile părinților. Mihaela Cuturela, la Părinți Prezenți / VIDEO
Data actualizării: 20:49 10 Feb 2026 | Data publicării: 13:59 10 Feb 2026

EXCLUSIV Ședința foto cu copilul, greșelile părinților. Mihaela Cuturela, la Părinți Prezenți / VIDEO

Ședința foto cu copilul, greșelile părinților. Mihaela Cuturela, la Părinți Prezenți VIDEO Ședința foto cu copilul, greșelile părinților. Mihaela Cuturela, la Părinți Prezenți

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 10 februarie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre ședințele foto cu copiii, despre emoțiile reale surprinse în fotografii și despre sfaturi concrete pentru părinți atunci când copiii nu cooperează și nu vor să zâmbească la cameră, alături de Mihaela Cuturela, fotograf profesionist.

Odată cu apariția copiilor noștri, ca orice părinte, ne-am dorit să păstrăm acele momente unice, să putem retrăi prin fotografii clipele minunate pe care ei ni le oferă. 

Am început să căutăm cum să punem în valoare frumusețea și drăgălășenia lor și să păstrăm povestea lor în imagini care să reziste timpului.

În această ediție, vorbim cu Mihaela Cuturela, fotograf profesionist pentru copii și familii, despre cum putem păstra aceste amintiri, despre emoțiile reale surprinse în fotografii și despre sfaturi concrete pentru părinți atunci când copiii nu cooperează și nu vor să zâmbească la cameră. 

Mihaela a lucrat mai bine de 15 ani în IT. Astăzi este fotograf profesionist și soloprenor la Phoenix Studio, proiectul ei de suflet. Este fotograf de oameni, însă fotografia de familie și copii reprezintă „inima” muncii sale, iar proiecte precum Iaconic – Povestea iei, atelierele de fotografie cu telefonul pentru micii creatori și programele de dezvoltare personală arată pasiunea ei pentru a crea experiențe pline de sens, care le rămân oamenilor mult timp după ce obiectivul s-a închis.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

De ce sunt importante fotografiile 

Prima experiență foto pentru copil

Copilul meu refuză să zâmbească sau se plictisește repede”

Ședința foto pas cu pas 

Presiunea perfecțiunii

Putem face fotografii profesioniste acasă sau trebuie neapărat în studio?

Fotografiile pentru copil vs. fotografiile pentru părinte

„O să facem poze când va fi mai mare”

Profesionalismul din spatele fiecărei imagini

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 10 februarie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

---------------------------------------------------------------------------------

Pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente și relevante informații despre o creștere conștientă a copilului, vă invităm să vă abonați la notificările site-ului nostru, www.parintisipitici.ro, și să ne urmăriți pe canalele noastre de social media.

Dacă apreciați emisiunea noastră Părinți Prezenți, vă rugăm să o distribuiți mai departe și să o împărtășiți cu prietenii și familia voastră.

Vă mulțumim pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi în călătoria spre o creștere conștientă și armonioasă a copiilor.

YouTube: https://www.youtube.com/@parintisipitici                                                                             

YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania                                                                                                                      

Suntem prezenți și pe rețelele de socializare:

Facebook: https://www.facebook.com/parintisipitici                                                                            

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro                                                                                                  

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv                                                                                   

Instagram: https://www.instagram.com/parintisipiticiro                                                                                                    

TikTok: https://www.tiktok.com/@parintisipitici.ro                                                                           

Threads: https://www.threads.net/@parintisipiticiro                                                                       

Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8DkdgADTONrCn9kA34                                                               

Grup Facebook: https://www.facebook.com/groups/1823716091455954      

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

parinti prezenti
interviu dcnews
Comentarii

