Odată cu apariția copiilor noștri, ca orice părinte, ne-am dorit să păstrăm acele momente unice, să putem retrăi prin fotografii clipele minunate pe care ei ni le oferă.

Am început să căutăm cum să punem în valoare frumusețea și drăgălășenia lor și să păstrăm povestea lor în imagini care să reziste timpului.

În această ediție, vorbim cu Mihaela Cuturela, fotograf profesionist pentru copii și familii, despre cum putem păstra aceste amintiri, despre emoțiile reale surprinse în fotografii și despre sfaturi concrete pentru părinți atunci când copiii nu cooperează și nu vor să zâmbească la cameră.

Mihaela a lucrat mai bine de 15 ani în IT. Astăzi este fotograf profesionist și soloprenor la Phoenix Studio, proiectul ei de suflet. Este fotograf de oameni, însă fotografia de familie și copii reprezintă „inima” muncii sale, iar proiecte precum Iaconic – Povestea iei, atelierele de fotografie cu telefonul pentru micii creatori și programele de dezvoltare personală arată pasiunea ei pentru a crea experiențe pline de sens, care le rămân oamenilor mult timp după ce obiectivul s-a închis.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

De ce sunt importante fotografiile

Prima experiență foto pentru copil

Copilul meu refuză să zâmbească sau se plictisește repede”

Ședința foto pas cu pas

Presiunea perfecțiunii

Putem face fotografii profesioniste acasă sau trebuie neapărat în studio?

Fotografiile pentru copil vs. fotografiile pentru părinte

„O să facem poze când va fi mai mare”

Profesionalismul din spatele fiecărei imagini

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 10 februarie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!



