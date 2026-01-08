Phil Arkow, președintele organizației "The LINK", vine la DC Anima pentru a explica legătura dintre cruzimea asupra animalelor și cea asupra oamenilor.

"Emisiunea de astăzi este extrem de specială pentru că vom discuta despre un subiect atât de grav din societatea noastră și la nivel mondial, și de aceea am un invitat de talie mondială. Din Statele Unite ale Americii s-a conectat cu noi pentru această discuție și de aceea discuția va fi în limba engleză - Phil Arkow, președintele organizației "The LINK".

Astăzi vom vorbi despre legătura dintre cruzimea asupra animalelor și cea asupra oamenilor și există o organizație pe care o veți descoperi astăzi care lucrează de zeci de ani și are expertiză în acest domeniu, pentru a intra în profunzimea subiectului și pentru a înțelege care este această legătură, ce este de făcut, ce puteți face voi, care sunt acele stegulețe roșii, semnale de alarmă la care să fim atenți și cum putem combate această violență pentru a avea o societate mai civilizată", a spus Tudor-Tim Ionescu, realizatorul DC Anima, în deschiderea emisiunii.

Aflăm mai multe de la ora 19.00, vineri, 9 ianuarie, pe DC News și DC News TV!