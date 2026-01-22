Conf. univ. dr. Ion Ștefan, șeful Clinicii de Boli Infecțioase de la Spitalul Militar Central De Urgență Carol Davila București, a fost invitat la Academia de Sănătate.

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News, și jurnalistul Val Vâlcu, conf. univ. dr. Ion Ștefan ne-a explicat care sunt riscurile epidemiologice în diferite colțuri ale lumii.

Subiectele abordate au fost:

Medicina de călătorie

"În continuare, mulți români călătoresc fără o consiliere profesională care să îi ajute să se protejeze în zone cu risc epidemiologic crescut"

America de Sud: Febra galbenă, virusul Zika și riscurile aglomerațiilor

"America de Sud nu reprezintă o zonă unitară din punct de vedere al riscurilor epidemiologice. Cele mai expuse regiuni sunt cele în care există o densitate mare de țânțari, în special zona amazoniană. Aceasta este comună unor țări precum Brazilia, Ecuador și Peru, mai puțin unor regiuni din Argentina sau Uruguay"

Malaria în România: Între eradicarea istorică și riscul de import

"Clima temperată din România nu permite supraviețuirea țânțarilor pe timp de iarnă, iar pentru un ciclu complet de transmitere sunt necesare condiții bioclimatice care nu se mai întâlnesc acum"

Ebola și Marburg și virusurile din permafrost

"Virusurile cu tropism hemoragic - fie că este vorba de virusul Ebola sau de virusul Marburg, foarte înrudit cu acesta – sunt redutabile și trebuie tratate cu toată seriozitatea"

COVID-19

"Nu putem ignora potențialul extraordinar al trecerii agenților infecțioși de la animal la om, care se poate întâmpla și din cauza erorilor medicale"

Turismul în Asia

"Asia de Sud-Est, care este pitorească și are foarte multe atracții turistice, prezintă riscuri majore pentru că acolo există malaria, febra dengue și febra chikungunya — maladii redutabile, foarte greu de diagnosticat și de tratat"

Pericole europene: Encefalita de căpușă vs. Boala Lyme

"Zona căpușelor care transmit encefalita de cappușe s-a extins mult și spre estul Europei. În România, astfel de căpușe se găsesc în aproximativ 11 județe, mai ales în zona de nord a Ardealului, în jurul Clujului, deci pot apărea astfel de afecțiuni. Encefalita de căpușe este diferită de boala Lyme"

