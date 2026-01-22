€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Stiri Medicina de călătorie, ghid. Conf. univ. dr. Ion Ștefan, la Academia de Sănătate
Data publicării: 10:53 22 Ian 2026

EXCLUSIV Medicina de călătorie, ghid. Conf. univ. dr. Ion Ștefan, la Academia de Sănătate
Autor: Dana Mihai

medicina-de-calatorie-ghid-conf-univ-dr-ion-stefan-la-academia-de-sanatate-58828

Medicina de călătorie explicată pe înțelesul turiștilor. Cum să eviți bolile periculoase în călătorii internaționale.

Conf. univ. dr. Ion Ștefan, șeful Clinicii de Boli Infecțioase de la Spitalul Militar Central De Urgență Carol Davila București, a fost invitat la Academia de Sănătate. 

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News, și jurnalistul Val Vâlcu, conf. univ. dr. Ion Ștefan ne-a explicat care sunt riscurile epidemiologice în diferite colțuri ale lumii. 

Subiectele abordate au fost: 

Medicina de călătorie

"În continuare, mulți români călătoresc fără o consiliere profesională care să îi ajute să se protejeze în zone cu risc epidemiologic crescut"

America de Sud: Febra galbenă, virusul Zika și riscurile aglomerațiilor

"America de Sud nu reprezintă o zonă unitară din punct de vedere al riscurilor epidemiologice. Cele mai expuse regiuni sunt cele în care există o densitate mare de țânțari, în special zona amazoniană. Aceasta este comună unor țări precum Brazilia, Ecuador și Peru, mai puțin unor regiuni din Argentina sau Uruguay"

Malaria în România: Între eradicarea istorică și riscul de import

"Clima temperată din România nu permite supraviețuirea țânțarilor pe timp de iarnă, iar pentru un ciclu complet de transmitere sunt necesare condiții bioclimatice care nu se mai întâlnesc acum"ademia de sanatate medicina boli infectioase

Ebola și Marburg și virusurile din permafrost

"Virusurile cu tropism hemoragic - fie că este vorba de virusul Ebola sau de virusul Marburg, foarte înrudit cu acesta – sunt redutabile și trebuie tratate cu toată seriozitatea"

COVID-19

"Nu putem ignora potențialul extraordinar al trecerii agenților infecțioși de la animal la om, care se poate întâmpla și din cauza erorilor medicale"

Turismul în Asia

"Asia de Sud-Est, care este pitorească și are foarte multe atracții turistice, prezintă riscuri majore pentru că acolo există malaria, febra dengue și febra chikungunya — maladii redutabile, foarte greu de diagnosticat și de tratat"

Pericole europene: Encefalita de căpușă vs. Boala Lyme

"Zona căpușelor care transmit encefalita de cappușe s-a extins mult și spre estul Europei. În România, astfel de căpușe se găsesc în aproximativ 11 județe, mai ales în zona de nord a Ardealului, în jurul Clujului, deci pot apărea astfel de afecțiuni. Encefalita de căpușe este diferită de boala Lyme"

Emisiunea va fi difuzată joi, 22 ianuarie, de la ora 18:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube:

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ademia de sanatate
covid
virusul zike
medicina boli infectioase
boala lyme
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
România a implementat mare parte din recomandările anticorupție ale GRECO cu privire la parlamentari, judecători și procurori (raport)
Publicat acum 25 minute
Bogdan Chirițoiu, în fruntea Consiliului de Administrație al ACER
Publicat acum 49 minute
Ilie Bolojan, întâlnire cu ambasadoarea Germaniei și cu reprezentanții E.ON Energie România SA / video
Publicat acum 54 minute
Puști de 15 ani, ucis de niște copii în Timiș. Psihologul Bogdan Cotigă, detalii șocante despre crima care a oripilat România
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 14 ore si 46 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat acum 23 ore si 58 minute
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close