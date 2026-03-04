€ 5.0959
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Victor Alistar, primul interviu ca purtător de cuvânt ÎCCJ, la DCNews
Data publicării: 20:05 04 Mar 2026

EXCLUSIV Victor Alistar, primul interviu ca purtător de cuvânt ÎCCJ, la DCNews
Autor: Roxana Neagu

victor-alistar_88066900 Victor Alistar, ÎCCJ

Victor Alistar oferă DCNews.ro primul interviu din funcția de purtător de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție - ÎCCJ.

Victor Alistar este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la DCNews și DCNewsTV, joi dimineață, de la ora 09:00. Interviul cu purtătorul de cuvânt al ÎCCJ este difuzat pe DCNews.ro, DCNewsTV, precum și pe Facebook și Youtube DCNews. 

Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ oferă mai multe detalii de culise din Înalta Curte, venind și cu explicații din actualitate. 

Nu ratați interviul de joi, de la ora 09:00! 

victor alistar
iccj
justitie
Comentarii

