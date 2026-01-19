Prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director general Muzeul Național al Literaturii Române; Decan Facultatea de Arte, Universitatea Hyperion, vine la emisiunea DC News moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan. Interviul va fi difuzat luni, la ora 20.00.

Se va discuta despre:

Eminescu, azi. Receptarea Poetului Național

Reeditarea, recitirea și redescoperirea lui Eminescu

Clasicii, contemporanii noștri? Ce învățăm de la marile valori ale culturii noastre



Rolul culturii în dezvoltarea societății și civilizației românești



Cultura în sistemul educațional – școală, liceu, universitate



Noile generații și diminuarea culturii generale

Criza lecturii și analfabetismul funcțional

Cartea și Cultura în Era Tehnologiei Digitale

Muzeul Național al Literaturii Române, spațiu de elită al culturii românești

MNLR – programe și proiecte. Colaborarea cu Școala