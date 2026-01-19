€ 5.0921
Stiri

Criza lecturii și analfabetismul funcțional. Interviu cu prof. univ. dr. Ioan Cristescu
Data actualizării: 15:27 19 Ian 2026 | Data publicării: 13:11 19 Ian 2026

EXCLUSIV Criza lecturii și analfabetismul funcțional. Interviu cu prof. univ. dr. Ioan Cristescu
Autor: Ioana Dinu

Ioan Cristescu Ioan Cristescu

Prof. Univ. Dr. Ioan Cristescu, Director General Muzeul Național al Literaturii Române; Decan Facultatea de Arte, Universitatea Hyperion, vine la DC Edu.

 

Prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director general Muzeul Național al Literaturii Române; Decan Facultatea de Arte, Universitatea Hyperion, vine la emisiunea DC News moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan. Interviul va fi difuzat luni, la ora 20.00.

Se va discuta despre:

Eminescu, azi. Receptarea Poetului Național

Reeditarea, recitirea și redescoperirea lui Eminescu

Clasicii, contemporanii noștri? Ce învățăm de la marile valori ale culturii noastre


Rolul culturii în dezvoltarea societății și civilizației românești 


Cultura în sistemul educațional – școală, liceu, universitate


Noile generații și diminuarea culturii generale

Criza lecturii și analfabetismul funcțional 

Cartea și Cultura în Era Tehnologiei Digitale

Muzeul Național al Literaturii Române, spațiu de elită al culturii românești 

MNLR – programe și proiecte. Colaborarea cu Școala

ioan cristescu
cultura
mihai eminescu
poet
Comentarii

