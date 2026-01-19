Prof. Univ. Dr. Ioan Cristescu, Director General Muzeul Național al Literaturii Române; Decan Facultatea de Arte, Universitatea Hyperion, vine la DC Edu.
Prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director general Muzeul Național al Literaturii Române; Decan Facultatea de Arte, Universitatea Hyperion, vine la emisiunea DC News moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan. Interviul va fi difuzat luni, la ora 20.00.
Se va discuta despre:
Eminescu, azi. Receptarea Poetului Național
Reeditarea, recitirea și redescoperirea lui Eminescu
Clasicii, contemporanii noștri? Ce învățăm de la marile valori ale culturii noastre
Rolul culturii în dezvoltarea societății și civilizației românești
Cultura în sistemul educațional – școală, liceu, universitate
Noile generații și diminuarea culturii generale
Criza lecturii și analfabetismul funcțional
Cartea și Cultura în Era Tehnologiei Digitale
Muzeul Național al Literaturii Române, spațiu de elită al culturii românești
MNLR – programe și proiecte. Colaborarea cu Școala
