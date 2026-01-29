€ 5.0961
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Intersecția dintre artă și medicină. Dr. Andy Chirculescu, la Academia de Sănătate - VIDEO
Data actualizării: 18:37 29 Ian 2026 | Data publicării: 09:35 29 Ian 2026

EXCLUSIV Intersecția dintre artă și medicină. Dr. Andy Chirculescu, la Academia de Sănătate - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Andy Chirculescu Imagine cu prof. univ. dr. Andy Chirculescu. Foto: captură video Academia de Sănătate

Prof. univ. dr. Andy Chirculescu vine la Academia de Sănătate.

Prof. univ. dr. Andy Chirculescu, de la Catedra de Morfologie a Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, a fost invitat la emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News, alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu și jurnalistul Val Vâlcu.

În cadrul acestei întâlniri, profesorul Chirculescu ne-a oferit o perspectivă captivantă asupra intersecției dintre anatomie și artă și ne-a explicat cum cunoașterea profundă a structurii corpului uman a influențat creația artistică a lui Constantin Brâncuși.

Ecorșeul Brâncuși-Gerota, o punte între două lumi

"Venim cu un subiect care ține, în primul rând, de istoria artei, dar nu numai. Există și istoria medicinei în povestea lui Constantin Brâncuși.

În plus, există și un crâmpei din istoria României în povestea lui Constantin Brâncuși, iar acest lucru a vrut să îl sublinieze manifestarea organizată de Academia Română. Pentru că această lucrare, una de tinerețe a lui Brâncuși, se numește Ecorșeu.

"Ecorșeu" vine din limba franceză (écorché), care înseamnă "jupuit". Este un concept ce reprezintă corpul omenesc fără piele, adică anatomia omului fără piele. Din punct de vedere anatomic și al învățământului medical, acest lucru înseamnă punerea în evidență a mușchilor corpului omenesc, pe care studenții la medicină îi pot studia în detaliu.

Nu numai mușchii sunt reprezentați, ci și nervii și vasele de sânge, care pot fi evidențiate într-un astfel de ecorșeu" – acad. prof. dr. Irinel Popescu.

Rolul de mecena al lui Dimitrie Gerota

"A existat o colaborare și o conlucrare foarte frumoasă între profesor și elev. Gerota a intuit foarte bine talentul lui Brâncuși și a investit mult într-o colaborare și o prietenie de o viață cu acesta" – prof. univ. dr. Andy Chirculescu.

Această temă a fost aprofundată și în cadrul simpozionului "Când arta îmbrățișează medicina – ecorșeul și lucrările de tinerețe ale lui Constantin Brâncuși", organizat de Academia Română, unde prof. univ. dr. Andy Chirculescu a analizat ecorșeul Gerota–Brâncuși și colaborarea dintre Dimitrie Gerota și Brâncuși.

Prof. univ. dr. Andy Chirculescu a evidențiat rolul lui Dimitrie Gerota în dezvoltarea studiului anatomic și în formarea artistică a lui Constantin Brâncuși. Evenimentul face parte din seria manifestărilor dedicate "Anului Brâncuși", recunoscut la nivel național.

Emisiunea va fi difuzată joi, 29 ianuarie, de la ora 18:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539 

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV 

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro 

https://www.facebook.com/dcnews.ro 

https://www.facebook.com/dcnewstv

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

academia de sanatate
Andy Chirculescu
