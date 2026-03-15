Adolescent rănit grav în Timiș: O poartă de fotbal s-a prăbușit peste el

O poartă de fotbal s-a desprins și l-a lovit în cap pe adolescent, în timp ce acesta se afla pe teren împreună cu alți copii în Cenad, Timiș. Poliția a deschis verificări pentru a stabili cauzele incidentului. Minorul a suferit un traumatism la nivelul capului.

Incident pe terenul de fotbal în Cenad, Timiș

„La data de 14 martie 2026, în jurul orei 19:15, polițiștii din Sânnicolau Mare au fost sesizați cu privire la faptul că un minor de 13 ani s-ar fi accidentat în timp ce se afla pe terenul de fotbal din localitatea Cenad.

Din primele verificări, s-a stabilit că băiatul s-ar fi jucat pe bara porții de fotbal, aceasta desprinzându-se și lovindu-l în zona capului. Minorul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Timișoara pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt”, a transmis IPJ Timiş.

Cum s-ar fi întâmplat accidentul

Conform primelor informații, copilul se afla pe teren alături de alți copii. La un moment dat, el s-a urcat pe bara metalică a porții și s-a legănat. Structura metalică s-a desprins și a căzut peste el.

Tatăl copilului a fost martor la incident și a apelat de urgență 112. Echipajul medical a intervenit rapid. I-a acordat primul ajutor și l-a transportat de urgență la Spitalul Județean Timișoara, pentru alte investigații și îngrijiri medicale.