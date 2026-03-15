Adolescent rănit grav în Timiș: O poartă de fotbal s-a prăbușit peste el
Data publicării: 15:53 15 Mar 2026

Adolescent rănit grav în Timiș: O poartă de fotbal s-a prăbușit peste el
Autor: Gabriela Ungureanu

accident ambulanta Sursa foto: Agerpres

Un băiat în vârstă de 13 ani din Cenad, Timiș, a fost rănit, în urma unui incident grav petrecut pe terenul de fotbal.

O poartă de fotbal s-a desprins și l-a lovit în cap pe adolescent, în timp ce acesta se afla pe teren împreună cu alți copii în Cenad, Timiș. Poliția a deschis verificări pentru a stabili cauzele incidentului. Minorul a suferit un traumatism la nivelul capului.

Incident pe terenul de fotbal în Cenad, Timiș

„La data de 14 martie 2026, în jurul orei 19:15, polițiștii din Sânnicolau Mare au fost sesizați cu privire la faptul că un minor de 13 ani s-ar fi accidentat în timp ce se afla pe terenul de fotbal din localitatea Cenad. 

Din primele verificări, s-a stabilit că băiatul s-ar fi jucat pe bara porții de fotbal, aceasta desprinzându-se și lovindu-l în zona capului. Minorul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Timișoara pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt”, a transmis IPJ Timiş.

Cum s-ar fi întâmplat accidentul

Conform primelor informații, copilul se afla pe teren alături de alți copii. La un moment dat, el s-a urcat pe bara metalică a porții și s-a legănat. Structura metalică s-a desprins și a căzut peste el.

Tatăl copilului a fost martor la incident și a apelat de urgență 112. Echipajul medical a intervenit rapid. I-a acordat primul ajutor și l-a transportat de urgență la Spitalul Județean Timișoara, pentru alte investigații și îngrijiri medicale.

Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 22 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 25 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 37 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 46 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 54 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 35 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 25 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close