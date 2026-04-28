Cezar Osiceanu, despre avionul Wizz Air de la Cluj zguduit de vântul puternic: Toți pasagerii trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu - VIDEO
Data publicării: 16:50 28 Apr 2026

EXCLUSIV Cezar Osiceanu, despre avionul Wizz Air de la Cluj zguduit de vântul puternic: Toți pasagerii trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu avionul de la Cluj care a aterizat pe vânt puternic Avionul a aterizat în timp ce județul Cluj se afla sub avertizare de Cod Galben de vânt puternic. Foto: Captură video Cluj24

Pilotul Cezar Osiceanu a analizat aterizarea complicată a avionului Wizz Air de la Cluj, surprins balansându-se din cauza rafalelor puternice de vânt.

Un avion al companiei Wizz Air a aterizat, duminică, în condiții dificile pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj - este știrea care a împânzit Internetul zilele trecute. S-a întâmplat în timp ce județul Cluj se afla sub avertizare de Cod Galben de vânt puternic. Aeronava, un Airbus A321neo, venit din Bologna, a fost surprinsă balansându-se în timpul apropierii de pistă, din cauza rafalelor intense, iar în online au fost distribuite masiv imaginile.

Pilotul Cezar Osiceanu a analizat filmările de pe Aeroportul din Cluj și a venit cu câteva precizări, în exclusivitate pentru DC NEWS. Potrivit lui, această aterizare arată clar diferența dintre avioanele cu manșă și cele cu joystick.

Osiceanu: Airbusul din imagini este prevăzut cu joystick

"Limitele de vânt lateral prevăzute de către constructor și companie este evident ca nu au fost atinse sau depășite deoarece în aceste cazuri piloții erau obligați să întrerupă aterizarea și să efectueze manevrele de ratare. Astfel, s-a putut vedea în direct diferența dintre avioanele cu manșă și cele cu joystick.

Airbusul din imagini este prevăzut cu joystick și comenzile sunt trecute prin cele trei computere de bord cu care este dotat avionul. Acestea votează minim două contra unul și limitează drastic comenzile pilotului.  Ca și o observație personală, toți cei din avion trebuie să le mulțumească lui Dumnezeu și fabricantului trenului de aterizare!", ne-a spus Cezar Osiceanu.

Pilotul a observat și un alt detaliu important: în unele imagini apărute la TV au fost folosite și filmări mai vechi, de la alte incidente.

"Este vizibil ca în unele știri au fost montate mai multe imagini din alte cazuri! Astfel apar în acele știri unele imagini ce prezintă aterizări: 
- pe o altă pistă de la altă dată pentru că se văd luminile de pistă (laterale și axiale) aprinse,
- ⁠în care se face un contact cu pista controlat și pe direcție în ultimul moment", a subliniat Cezar Osiceanu.

Cezar Osiceanu: Nu se poate ateriza pe pilot automat în astfel de cazuri

"Practic este evident ca piloții de joystick sunt cam fără opțiuni în astfel de cazuri pentru că trebuie sa le aprobe Măria sa calculatorul! Ceea ce ia timp, timp pe care nu il au! 

În timp ce cei cu manșă pot reacționa în timp util! Adică după ce că din construcție calculatorul limitează acțiunile pilotului, cele 2 joystickuri nici nu sunt legate între ele (practic nu vede stânga ce face dreapta și invers). Plus că nu se poate ateriza pe pilot automat în astfel de cazuri, așa după cum mulți cred că se face!", a mai explicat Cezar Osiceanu.

