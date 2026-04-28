Met Gala 2026 începe în toiul nopții pentru români. Unde vezi LIVE covorul roșu și cine sunt vedetele așteptate

Evenimentul promite apariții spectaculoase, în ton cu tema din acest an, "Fashion is Art", și va fi transmis live pe mai multe platforme digitale.

Unde poți urmări Met Gala 2026

Transmisiunea oficială va fi realizată exclusiv de Vogue și va putea fi urmărită pe site-urile și rețelele sale, dar și pe YouTube și TikTok. În paralel, editorii revistei vor comenta în timp real aparițiile vedetelor, într-un live blog dedicat.

Covorul roșu de la Met Gala va începe luni, 4 mai, la ora 18:00 (EDT), adică 01:00 noaptea, în noaptea de 4 spre 5 mai, ora României.

Cine prezintă evenimentul

Evenimentul va fi prezentat de Ashley Graham, La La Anthony și Cara Delevingne, în timp ce Emma Chamberlain revine în rolul de corespondent pe covorul roșu. Producția este realizată în colaborare cu mai multe echipe creative, inclusiv regizorul Micah Bickham, cunoscut pentru proiecte recente din industria muzicală.

În ceea ce privește organizarea, anul acesta, Met Gala va avea trei co-președinți de top: Beyonce, Nicole Kidman și Venus Williams, ale căror apariții sunt deja printre cele mai așteptate ale serii.