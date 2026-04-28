€ 5.0927
|
$ 4.3374
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0927
|
$ 4.3374
 
Met Gala 2026 începe în toiul nopții pentru români. Unde vezi LIVE covorul roșu și cine sunt vedetele așteptate
Data publicării: 11:48 28 Apr 2026

Met Gala 2026 începe în toiul nopții pentru români. Unde vezi LIVE covorul roșu și cine sunt vedetele așteptate
Autor: Dana Mihai

Met Gala 2026 se apropie, iar chiar dacă nu vei fi printre invitații care pășesc pe celebrul covor roșu, poți urmări tot spectacolul online.

Evenimentul promite apariții spectaculoase, în ton cu tema din acest an, "Fashion is Art", și va fi transmis live pe mai multe platforme digitale.

Unde poți urmări Met Gala 2026

Transmisiunea oficială va fi realizată exclusiv de Vogue și va putea fi urmărită pe site-urile și rețelele sale, dar și pe YouTube și TikTok. În paralel, editorii revistei vor comenta în timp real aparițiile vedetelor, într-un live blog dedicat.

Covorul roșu de la Met Gala va începe luni, 4 mai, la ora 18:00 (EDT), adică 01:00 noaptea, în noaptea de 4 spre 5 mai, ora României.

Citește și: Rochia lui Marilyn Monroe nu ar fi fost stricată de Kim Kardashian, transmite muzeul

Cine prezintă evenimentul

Evenimentul va fi prezentat de Ashley Graham, La La Anthony și Cara Delevingne, în timp ce Emma Chamberlain revine în rolul de corespondent pe covorul roșu. Producția este realizată în colaborare cu mai multe echipe creative, inclusiv regizorul Micah Bickham, cunoscut pentru proiecte recente din industria muzicală.

În ceea ce privește organizarea, anul acesta, Met Gala va avea trei co-președinți de top: Beyonce, Nicole Kidman și Venus Williams, ale căror apariții sunt deja printre cele mai așteptate ale serii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

met gala
beyonce
fashion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 37 minute
Met Gala 2026 începe în toiul nopții pentru români. Unde vezi LIVE covorul roșu și cine sunt vedetele așteptate
Publicat acum 39 minute
Peste 2.200 de produse suspecte, ridicate în urma perchezițiilor din Buzău. Anchetă pentru contrafacere și înșelăciune
Publicat acum 46 minute
Zece bobocei de rață sălbatică au fost salvați din traficul bucureștean / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 1 ora si 26 minute
De ce a cerut Michael Jackson „lapte” chiar înainte de a muri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 3 ore si 3 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Publicat acum 4 ore si 4 minute
Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 1 minut
BANCUL ZILEI: Scrisoarea soțului către socru
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close