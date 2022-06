Rochia lui Marilyn Monroe nu ar fi fost stricată de Kim Kardashian, transmite muzeul

Kim Kardashian nu a stricat rochia emblematică a lui Marilyn Monroe când a purtat-o la Met Gala. Asta transmite Believe It Or Not! din franciza Ripley, care deține rochia lui Monroe și care i-a împrumutat-o ​​lui Kardashian pentru evenimentul din mai.

Franciza muzeului a transmis într-o declarație că, în ciuda afirmațiilor contrare, Kardashian ”nu a deteriorat în niciun fel îmbrăcămintea în scurtul timp în care a fost purtată la Met Gala”, scrie CNN.

Kardashian a purtat rochia doar de la baza treptelor Met și până sus

Răspunsul vine după ce mai multe imagini care arată defectele rochiei au fost vehiculate pe rețelele de socializare la începutul săptămânii. Acele defecte ar fi fost produse de Kardashian, care, deși nu încăpea în rochie, a decis să o poarte, utilizând o haină de blană artificială albă pentru a ascunde locul unde rochiha nu ajungea să fie închisă.

Amanda Joiner, vicepreședintele de publicare și licențiere al lui Ripley, a însoțit rochia în timp ce a fost transportată din Florida la New York și, de asemenea, în timp ce Kardashian o purta. Ea a spus că starea rochiei a rămas aceeași ”de la partea de jos a treptelor Met, unde Kim s-a îmbrăcat în rochie, până sus, unde a fost returnată”.

Ripley's a spus că rochia a fost ușor deteriorată în momentul în care compania a achiziționat-o prin licitație în 2016, cu ”un număr de cusături trase și purtate” și ”încrețite în spate în zona cârligelor și ochilor”.

Marilyn Monroe a purtat rochia când i-a cântat președintelui Kennedy ”La mulți ani!”

Monroe a făcut celebră rochia strălucitoare când a purtat-o pentru a-i cânta ”La mulți ani” președintelui american John F. Kennedy în 1962. Creată în urmă cu 60 de ani de designerul de la Hollywood Jean Louis, cu ajutorul lui Bob Mackie, rochia a fost împrumutată lui Kardashian pentru Met Gala și nu i-a fost permis să facă modificări. Kardashian a purtat rochia pentru câteva minute, pozând pentru fotografii pe covorul roșu, înainte de a se schimba într-o replică pentru tot restul evenimentului.

Decizia lui Kardashian de a purta piesa de colecție a stârnit rapid critici din partea organismelor din industria patrimoniului, inclusiv a Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM).

Muzeul se confruntă cu un val de critici

Un muzeu din SUA se confruntă cu noi critici pentru că i-a permis lui Kim Kardashian să poarte o rochie emblematică care a aparținut lui Marilyn Monroe, după ce noi fotografii au dezvăluit mai multe daune aduse obiectului de vestimentație cu valoare istorică.

Rochia, pe care Kardashian a purtat-o ​​la Met Gala în mai, are acum țesătură întinsă și lipsesc cristale, potrivit istoricilor. Actualul său proprietar, Ripley's Believe It or Not, se confruntă cu critici pentru că nu s-a îngrijit în mod corespunzător rochia fragilă.

Scott Fortner, care și-a păstrat închisă propria colecție privată de artefacte Marilyn Monroe, a postat online fotografii despre care a spus că arată daune ”semnificative” după ce rochia a fost împrumutată vedetei de reality TV.

Fortner a numit decizia Ripley's de a-i permite lui Kim Kardashian să poarte rochia ca fiind ”iresponsabilă” și motivată de ”publicitate”.

Citește continuarea și vezi imaginile cu daunele suferite de rochie

