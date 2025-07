Cheloo lansează acuzații grave în scandalul în care este implicat: ”Trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct!”

El a pătruns, miercuri, cu bolidul său în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru a merge la magazinul bisericesc, apoi a plecat, fără mașină. Când a revenit la bolid, a ieșit o ceartă cu paznicii, care i-au cerut să plece, mai ales după gestul de a-și parca mașina acolo. Astfel, scandalul a escaladat, până la intervenția polițiștilor.

Un echipaj de la Brigada Rutieră l-a testat cu aparatul și ar fi ieșit rezultat pozitiv la droguri și negativ la alcool. Cheloo a fost dus la INML pentru probe biologice, care vor confirma dacă a consumat sau nu droguri.

Mesajul lui Cheloo, din miez de noapte: ”Trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct”

Cheloo a transmis un mesaj, în miez de noapte, pe contul său de TikTok, în care spune că din luna mai el nu a mai consumat absolut nimic. El susține că este victima unei unei înscenări și că tot ce poate face este să ceară înțelegere din partea publicului.

El lansează acuzații grave, respectiv ”am fost luat de prost” și că ”trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct”.

”Numele meu este Ion Ștefan Cătălin aka Cheloo de la trupa Paraziții, care cântă de 32 de ani pentru oameni. Sunt cu un prieten lângă mine, care, astăzi, culmea nu a fost martor la ceea ce am trăit. Eu sunt convins că, de pe data de 12 mai, nu am consumat decât o bere și o gură de bere artizanală de la firma NOA. Jur pe tot ce mi-e mai scump în viața asta că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct.

Acesta este mesajul meu către oameni! Am fost îndepărtat de prieteni, am fost îndepărtat de toți cei care-mi sunt dragi, încet și meticulos și crezând în bunătate am căzut în această chestie! Este posibil ca singura dovadă pe care o am și să par nebun este să fie ceea ce am în sânge, dar nu am cum să demonstrez.

Partea proastă este că nu am cum să vă demonstrez, Este doar vorba mea împotriva tuturor! Îmi cer scuze, dar nu simt decât că am fost luat de prost și îmi pare rău că sunt în continuare luat de prost și am fost îndepărtat de tot ceea ce am mai scump! Vă mulțumesc!”, a spus Cheloo, într-un clip postat pe rețelele sociale.

”Nu mi-am dat seama că nu am voie să intru în parcarea bisericii cu mașina”

Anterior acestui mesaj, el a declarat că a intrat în incinta Catedralei pentru a cumpăra o icoană.

”M-am dus să schimb niște argint în bani și nu mi-am dat seama că nu am voie să intru în parcarea bisericii cu mașina”, a spus artistul, fiind întrebat și pe unde a intrat în incinta lăcașului de cult: ”Pe poartă, doamnă, n-am intrat pe nicio barieră. În fața magazinului de unde doream să achiziționez o iconiță pentru a o face cadou unor oameni care veniseră să se împace în biserică”, a zis Cheloo, la Digi24.

