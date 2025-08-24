De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi

Gigi Becali a dezvăluit de ce nu îl botează pe băiețelul lui Ianis Hagi: "Cum să botez, mă?"

Ianis Hagi și soția sa, Elena, au devenit părinții unui băiețel pe data de 20 august 2025.

Din primele informații, băiețelul ar urma să poarte numele Georgios, iar familia sa se pregătește deja de botez.

Prezent în emisiunea Fotbal Club după meciul Metaloglobus - Rapid, jurnalistul Decebal Rădulescu a fost cel care a re a dezvăluit prenumele ales pentru noul membru al familiei Hagi. Numele "Georgios" este un nume cu origini grecești, inspirat de la bunicul său, Gică Hagi. De altfel, atât Ianis, cât și sora lui, Kira, au tot nume grecești.

De ce a refuzat Gigi Becali să îi fie naș copilului lui Ianis Hagi

Gigi Becali a vorbit despre copil și a recunoscut că nu îl va boteza, explicând motivul clar din spatele acestei decizii.

"Cum să botez, mă? La noi nu e așa cum ziceți voi. La noi, are omul naș încă din copilărie, cineva din familie. Nu e cum crezi tu.

Nu se schimbă nașul de botez la noi.

Eu, când l-am pus naș pe Gică, nașii mei bătrâni nu mai erau, și nici urmașii lor. Nu mai aveam pe cine. De aia l-am pus pe Gică. Altfel, nu-l puneam. Nu se pune la noi naș așa.

Bine, nu toată lumea mai ține cont acum, dar Gică ține cont. Îl are deja pe unul, așa a zis, și el tine la tradiție!", a declarat Gigi Becali, care a devenit finul lui Gică Hagi în 1994, la cununia cu Luminița Becali, potrivit Adevărul.

