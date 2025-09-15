Celebra State Ioana, transformare spectaculoasă, după ce a slăbit aproape 20 de kilograme. ”Factorii vitali” care i-au adus rezultate

State Ioana, actor de comedie, celebră după ce a participat la o emisiune TV, cu un număr de stand-up, a reușit să slăbească mai bine de 15 kilograme, iar ultimele sale apariții i-au adus sute de mesaje.

Actrița și-a dezvăluit secretul, cum a reușit să slăbească până la 20 de kilograme și să arate spectaculos.

”Primesc foarte multe mesaje, sute chiar, legate de transformarea fizică (evit cuvântul pentru că am mai făcut o postare legată de asta și am fost pedepsită de “regulile comunității” cum ca am vorbit despre un subiect “sensibil”). Argumentasem doar că nu mi se pare responsabil să dau sfaturi de nutriție. Înțeleg perfect această curiozitate pentru că toată viața am fost într-o luptă cu asta și mereu în căutarea secretului. Că asta e cea mai comună cerință în mesajele primite, “zi-ne secretul”. Secretul de data aceasta a fost răbdarea. Transformarea a început cam prin mai, nu s-a întâmplat brusc, diferența e între 15-20 kg.

Spun răbdare pentru că în trecut apelam la cel mai prost mod, acela cu “foamea”, care mă scăpa rapid de 10 și mi le dădea înapoi imediat, chiar “plus TVA”.

Cum am zis, nu am cum să vă învăț ce să mâncați și cât, dar vă menționez factorii vitali care mi-au adus rezultate:

* nu am mai consumat zahăr procesat decât foarte rar, în momentele în care am simțit poftă am căutat să consum fructe. Ajută și faptul că nu beau sucuri de fel, dar am avut grijă și să beau apă constant pe parcursul zilei. Apa ajută enorm, citiți cât de importantă e hidratarea corectă atât în eliminarea toxinelor cât și la aspectul pielii. Nu e nicidecum vorba despre a te “umfla” cu apă ca să te simți plin.

* am evitat pe cât posibil făinoasele, nu pizza, nu paste.

* am mâncat cât mai curat, fără combinații de 12437 alimente la o masă. Am mâncat când mi-a fost real foame nu doar un pic poftă.

* ajută că nu consum alcool, decât foarte rar și atunci un amaretto sour (care e că și un desert ca e dulce ca naiba)

* aaa, mi-am făcut lunile trecute analizele de sânge și am aflat ca am deficit de vitamina D (sau aveam; că acum iau deja de 3 luni suplimente). Am înțeles că vitamina D e importantă în această poveste.

* ajută că nu pierd nopțile și chiar dacă adorm târziu acasă și muncesc mult, caut să mă odihnesc măcar 6-7 ore pe noapte. Odihna, iar un factor important.

* sport încă nu prea am făcut, dar urmează să încep, doar plimbări lungi când am apucat însă de o lună am reluat ședințele de remodelare corporală (...)

Concluzia e că “secretul” stă în răbdare și disciplină alimentară” a scris actrița într-o postare pe Facebook.

