€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Lifestyle Vedete Boala de care suferă Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite
Data actualizării: 19:05 16 Noi 2025 | Data publicării: 19:05 16 Noi 2025

Boala de care suferă Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite
Autor: Giorgi Ichim

irina-fodor-boala-miopie-asia-express-chefi-la-cutite Irina Fodor - Foto: Instagram Irina Fodor
 

Irina Fodor a dezvăluit boala de care suferă. Colegii ei au fost surprinși.

Irina Fodor este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV. Recent, a făcut o dezvăluire emoționantă și extrem de sinceră despre starea ei de sănătate.

Vedeta de la Asia Express și Chefi la Cuțite a vorbit deschis despre problema de sănătate cu care se confruntă de ani buni, oferind fanilor o perspectivă nouă asupra vulnerabilităților sale.

Irina Fodor, despre boala pe care o are

Invitată în podcastul Podcasito Express, Irina Fodor a dezvăluit că suferă de miopie severă, motiv pentru care poartă lentile de contact în permanență.

Mărturisirea a venit spontan, spre surprinderea totală a gazdelor podcastului, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, care nu știau nimic despre această problemă de vedere a vedetei.

"La un moment dat, abia am putut să-mi pun lentilele de contat", a spus Irina Fodor, moment în care cei doi prezentatori au reacționat uimiți: "Ce? Lentile de contact?"

Cu naturalețea și umorul care o caracterizează, vedeta a continuat:

"Da, sunt foarte chioruță! Am minus 4,5. Am ditamai miopia. Inclusiv acum port lentile, pentru că, dacă nu le aveam, nu aș fi știut cu cine stau de vorbă", a spus Irina Fodor.

Ce spune Irina Fodor despre experiența la Asia Express

Irina Fodor a vorbit și despre modul în care Asia Express a schimbat-o.

"M-a transformat foarte mult acest proiect, mi-a dat foarte mult curaj. Cred că s-a suprapus și cu o maturizare a mea, din punct de vedere al vârstei. Am ajuns la o etapă în care mă simt în punctul maxim de echilibru și încredere. Sunt maximum de matură, gata! Aici mă opresc!", a povestit Irina Fodor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

irina fodor
vedete
chefi la cutite
asia express
miopie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat acum 14 minute
Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău în momentul acesta faţă de acum şase luni
Publicat acum 15 minute
Nicușor Dan, despre cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist: Din corupție, statul român nu controlează privatul
Publicat acum 23 minute
Nicușor Dan, întrebat când face nunta. Va lua numele de Grădinaru? Ce a răspuns președintele
Publicat acum 47 minute
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: Un om normal nu ar sta câțiva ani la Viena fără să facă nimic
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat pe 14 Noi 2025
Cazul fetiței de 2 ani moarte la dentist: Ce sumă li se ceruse părinților pentru procedura stomatologică
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close