Boala de care suferă Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite

Irina Fodor este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV. Recent, a făcut o dezvăluire emoționantă și extrem de sinceră despre starea ei de sănătate.

Vedeta de la Asia Express și Chefi la Cuțite a vorbit deschis despre problema de sănătate cu care se confruntă de ani buni, oferind fanilor o perspectivă nouă asupra vulnerabilităților sale.

Irina Fodor, despre boala pe care o are

Invitată în podcastul Podcasito Express, Irina Fodor a dezvăluit că suferă de miopie severă, motiv pentru care poartă lentile de contact în permanență.

Mărturisirea a venit spontan, spre surprinderea totală a gazdelor podcastului, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, care nu știau nimic despre această problemă de vedere a vedetei.

"La un moment dat, abia am putut să-mi pun lentilele de contat", a spus Irina Fodor, moment în care cei doi prezentatori au reacționat uimiți: "Ce? Lentile de contact?"

Cu naturalețea și umorul care o caracterizează, vedeta a continuat:

"Da, sunt foarte chioruță! Am minus 4,5. Am ditamai miopia. Inclusiv acum port lentile, pentru că, dacă nu le aveam, nu aș fi știut cu cine stau de vorbă", a spus Irina Fodor.

Ce spune Irina Fodor despre experiența la Asia Express

Irina Fodor a vorbit și despre modul în care Asia Express a schimbat-o.

"M-a transformat foarte mult acest proiect, mi-a dat foarte mult curaj. Cred că s-a suprapus și cu o maturizare a mea, din punct de vedere al vârstei. Am ajuns la o etapă în care mă simt în punctul maxim de echilibru și încredere. Sunt maximum de matură, gata! Aici mă opresc!", a povestit Irina Fodor.