Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”

Irina Columbeanu profită de fiecare moment pentru a petrece timp prețios alături de tatăl ei cât timp este în România. De această dată, fiica Monicăi Gabor l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu o masă specială, într-un loc cu o însemnătate aparte pentru fostul om de afaceri.

De mai bine de șase ani, Irina Columbeanu locuiește în Statele Unite, alături de mama sa, Monica Gabor, și de partenerul acesteia, cunoscutul om de afaceri Mr. Pink. După divorțul părinților, Irina a rămas inițial în România, alături de Irinel Columbeanu, însă în 2018 a ales să se mute în SUA, unde mama sa era deja stabilită.

Revenită în țară, tânăra și-a propus să petreacă timp de calitate cu tatăl ei. De această dată, Irina l-a dus pe Irinel într-un restaurant deosebit, pe care fostul om de afaceri îl frecventează de mai bine de 15 ani.


O masă cu gust de amintiri

„Bună ziua!”, a salutat Irinel Columbeanu la sosirea în local. „Sunt aici cu tatăl meu…”, a adăugat Irina, iar acesta i-a răspuns zâmbind: „Și eu sunt cu fiica mea, Irina”.

Primul preparat pe masă a fost o porție de icre cu pâine și ceapă, pe care Irina i le-a pregătit cu grijă tatălui său, înainte de a gusta și ea.

Cei doi au continuat cu caracatiță, unul dintre felurile lor preferate. Tânăra s-a asigurat că Irinel primește bucăți tăiate atent, iar fostul om de afaceri a glumit „Vedeți, e foarte practic să ai o fiică, o tânără domnișoară care să te ajute”.


De la mici cu cartofi la profiterol

Masa a continuat cu o porție de mici cu cartofi la cuptor, moment în care Irina și-a amintit ultima experiență culinară de acest fel.

„Aici avem niște mici, cartofi la cuptor. Data trecută când am mâncat mici a fost cu Matei mic la 5 dimineața. A făcut el.”

Încheierea a fost una dulce, cu un profiterol delicios, savurat de amândoi. Întreaga experiență a fost nu doar o masă în oraș, ci și o ocazie de reconectare și de împărtășire a unor amintiri dragi. 

@columbeanu.irina food review cu tatăl meu????#fatherdaughter#foodreview#bucharest ♬ French scented fashionable accordion waltz(874070) - Single Origin Music

