Maduro a ajuns la New York, unde va fi prezentat unui judecător federal

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a ajuns sâmbătă la New York, într-un elicopter care a aterizat pe un heliport de pe malul râului Hudson, lângă strada 31, în partea de vest a Manhattanului, după ce fusese transportat anterior cu un avion militar la un aeroport din nordul acestui stat american, potrivit EFE.

Maduro urma să fie transferat într-o instituţie federală afiliată Agenţiei Antidrog a Statelor Unite (DEA) şi ulterior la Metropolitan Detention Center (MDC), o închisoare federală situată în districtul Brooklyn din New York, potrivit media locale.

Preşedintele venezuelean, acuzat oficial în 2020 de către Biroul procurorului districtului sud din New York, care a făcut public sâmbătă un rechizitoriu în aceeaşi instanţă, îl va acuza de narcoterorism, conspiraţie pentru exportare de cocaină în SUA şi delicte legate de arme automate.

Un avion militar Boeing 757, care îl transporta pe Maduro, a aterizat sâmbătă după-amiază la baza aeriană a Gărzii Naţionale Aeriene din Stewart, un aeroport militar situat în nordul statului New York, după ce a fost capturat în zori de forţele americane în Caracas.

La Stewart îl aşteptau zeci de agenţi ai diferitelor agenţii federale, printre care Biroul Federal de Investigaţii (FBI) şi DEA, la o temperatură de aproape minus două grade Celsius. Maduro a coborât din avion în cătuşe şi a fost transportat sub pază cu elicopterul către Manhattan.

Se aşteaptă ca în următoarele zile să fie adus în faţa unui judecător federal din Manhattan.

Acuzații de trafic de droguri

Acuzarea iniţială a tribunalului din New York, bazată pe o anchetă a DEA, îl indică pe Maduro ca presupus lider al aşa-numitului Cartel de los Soles, o presupusă reţea legată de înalţi oficiali militari venezueleni care căutau să se îmbogăţească şi să "folosească cocaina ca armă împotriva SUA".

Preşedintele american, Donald Trump, a confirmat sâmbătă că ţara sa a desfăşurat "cu succes un atac la scară largă" pe teritoriul venezuelean şi că Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost "capturaţi şi scoşi din ţară".

La rândul său, secretarul general al ONU, Antołnio Guterres, a declarat sâmbătă că este profund îngrijorat de recenta escaladare a situaţiei din Venezuela, care ar putea avea "implicaţii îngrijorătoare pentru regiune".

De asemenea, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni în urgenţă luni pentru a discuta situaţia după atacurile care au afectat infrastructura civilă şi militară venezuelene şi care ar fi provocat moartea a cel puţin 40 de persoane în capitală şi în statele învecinate La Guaira, Miranda şi Aragua, potrivit ziarului The New York Times, potrivit Agerpres.

