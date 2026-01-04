€ 5.0985
Internațional

DCNews Stiri Internațional Trump spune că nu va disloca trupe americane în Venezuela. Cu o singură condiție
Data publicării: 07:50 04 Ian 2026

Trump spune că nu va disloca trupe americane în Venezuela. Cu o singură condiție
Autor: Darius Muresan

nicolas maduro 2 Maduro
 

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu va desfăşura trupe în Venezuela şi nici nu va lansa noi atacuri împotriva acestei ţări dacă vicepreşedinta lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, "face ce vrem noi", relatează EFE.

Într-un interviu acordat tabloidului New York Post, preluat de Agerpres și EFE, Trump a declarat că SUA nu vor desfăşura soldaţi pe teritoriul Venezuelei dacă Rodriguez, care este în prezent la conducerea guvernului venezuelean, "face ce vrem noi".

Trump a adăugat că forţele armate americane sunt pregătite să lanseze un al doilea val de atacuri împotriva ţării sud-americane, "mult mai mare decât primul", în timpul căruia Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi.

La Caracas, Delcy Rodriguez a declarat că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei.

Rodriguez a vorbit la televiziunea de stat din Caracas alături de fratele ei, preşedintele adunării naţionale, Jorge Rodriguez, ministrul de interne Diosdado Cabello şi miniştrii de externe şi apărării.

Rodriguez a făcut apel la calm şi unitate pentru a apăra ţara în contextul "răpirii" lui Maduro şi a spus că Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei naţiuni.

Ea a cerut eliberarea lui Maduro şi a soţiei sale.

venezuela
maduro
donald trump
