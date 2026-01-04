Trump spune că nu va disloca trupe americane în Venezuela. Cu o singură condiție

Într-un interviu acordat tabloidului New York Post, preluat de Agerpres și EFE, Trump a declarat că SUA nu vor desfăşura soldaţi pe teritoriul Venezuelei dacă Rodriguez, care este în prezent la conducerea guvernului venezuelean, "face ce vrem noi".

Trump a adăugat că forţele armate americane sunt pregătite să lanseze un al doilea val de atacuri împotriva ţării sud-americane, "mult mai mare decât primul", în timpul căruia Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi.

La Caracas, Delcy Rodriguez a declarat că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei.

Rodriguez a vorbit la televiziunea de stat din Caracas alături de fratele ei, preşedintele adunării naţionale, Jorge Rodriguez, ministrul de interne Diosdado Cabello şi miniştrii de externe şi apărării.

Rodriguez a făcut apel la calm şi unitate pentru a apăra ţara în contextul "răpirii" lui Maduro şi a spus că Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei naţiuni.

Ea a cerut eliberarea lui Maduro şi a soţiei sale.