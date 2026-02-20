€ 5.0974
Tânăr de 23 de ani din București, preluat de ambulanţă din cauza degerăturilor la mâini şi picioare
Data publicării: 23:40 20 Feb 2026

Tânăr de 23 de ani din București, preluat de ambulanţă din cauza degerăturilor la mâini şi picioare
Autor: Andrei Itu

accident ambulanta Accident, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a apelat, vineri seară, numărul de urgenţă 112, anunţând că se află în proximitatea unui centru comercial din Sectorul 4 şi suferă de degerături la nivelul mâinilor şi picioarelor.

Tânărul a fost ajutat de jandarmi şi transportat ulterior la un adăpost de noapte.

”În jurul orei 19:30, jandarmii au intervenit în zona unui centru comercial din Sectorul 4, unde un bărbat a apelat SNUAU 112 pentru a solicita sprijin, acuzând degerături ale membrelor superioare şi inferioare, din cauza condiţiilor meteorologice”, a transmis, vineri seară, Jandarmeria Bucureşti.

Îmbrăcat inadecvat pentru Cod Galben de viscol și ninsori

”Constatând că bărbatul era îmbrăcat inadecvat pentru temperaturi negative, jandarmii au solicitat sprijinul unei ambulanţe, care a preluat persoana şi a condus-o la un adăpost de noapte din Sectorul 4”, a mai transmis sursa citată.

Vezi și - Avertismentul MAI pentru români, în contextul Codului Galben de viscol, emis de ANM

Cod Galben pentru viscol, ninsori, polei şi precipitaţii însemnate cantitativ


Administraţia Naţională de Meteorologie meteorologice a emis Cod Galben pentru viscol, ninsori, polei şi precipitaţii însemnate cantitativ. Astfel, structurile Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti şi Ilfov au dispus măsuri preventive şi operative, cu scopul de protejare a vieţii şi bunurilor cetăţenilor.

”De asemenea, precizăm faptul că poate fi activată grupa operativă sau Centrul Municipiului Bucureşti de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, dacă situaţia o va impune”, au transmis, vineri, autorităţile din Bucureşti.

Vezi și - EXCLUSIV Imaginile ziliei: Bucureștiul înghețat sub troiene, Clujul scăldat în soare: Paradox climatic bizar

Măsuri intensificate ale Poliției Capitalei

De asemnea, Poliţia Capitalei a intensificat măsurile de ordine şi siguranţă publică la nivelul întregului municipiu București. Totodată, poliţiştii de ordine publică acţionează în teren, cu scopul de a preveni faptele antisociale, dar și sprijinirea oamenilor aflați în dificultate şi menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică.

”La acest moment, sunt angrenate peste 500 de forţe de ordine, iar dacă situaţia operativă o va impune, efectivele vor fi suplimentate. De asemenea, Brigada Rutieră a intensificat măsurile de monitorizare, fluidizare şi control al traficului rutier, pentru prevenirea accidentelor şi a blocajelor în trafic. Poliţiştii rutieri acţionează integrat, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale, operatorii de deszăpezire şi celelalte instituţii competente, pentru menţinerea viabilităţii arterelor rutiere şi intervenţia rapidă în zonele cu risc”, a transmis Poliţia Capitalei.

Și la nivelul ISU Bucureşti-Ilfov sunt pregătiţi să intervină peste 470 de pompieri.

Vezi și - Cod galben de vânt puternic, ninsori și viscol în 16 județe și București, până duminică dimineața

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

