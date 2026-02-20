Airbnb introduce o nouă funcție, mult așteptată de turiștii din toată lumea. Tot mai aproape să ia fața Booking

Airbnb introduce o opțiune de natură a lua - și mai mult - fața prea cunoscutei platforme Booking. Funcția a fost lansată prima oară în SUA, în vară. Acum e valabilă ”oriunde în lume”!

Este vorba despre modelul ”rezervă acum, plătește mai târziu”. Astfel, turiștii pot rezerva pe Airbnb viitoarele cazări în destinațiile de vacanță dorite și le vor plăti mai târziu.

”Vara trecută am introdus ”Rezervă Acum, Plătește Mai Târziu” în SUA ca o nouă modalitate prin care oaspeții pot alege sejururi interne eligibile și nu plătesc nimic la rezervare. De la lansare, am observat un răspuns extrem de pozitiv din partea comunității. În trimestrul 4 am observat o adopție de peste 70% pentru rezervările eligibile, iar acest lucru a contribuit la accelerarea numărului de nopți și locuri rezervate în trimestrul 4 din 2025 față de trimestrul 3 din 2025. Acum, extindem programul la toți oaspeții care rezervă proprietăți eligibile cu o politică de anulare moderată sau flexibilă, oriunde în lume. Cu „Rezervă Acum, Plătește Mai Târziu”, oaspeții își pot asigura rezervarea fără o plată imediată, ceea ce face mai ușoară ca niciodată planificarea călătoriilor cu prietenii și familia” arată un comunicat Aibnb, conform Profit.ro.

Airbnb va solicita plata înainte de sfârșitul perioadei de anulare gratuită a unui sejur, asigurându-se că ”gazdele au timp să își asigure o altă rezervare chiar dacă un oaspete anulează”. Această nouă opțiune presupune că utilizatorii nu trebuie să efectueze nicio plată în momentul rezervării.

