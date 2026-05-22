Focarul de pe MV Hondius continuă. OMS confirmă un nou caz la un membru al echipajului repatriat în Ţările de Jos

Un membru al echipajului de pe vasul de croazieră MV Hondius a fost confirmat cu o nouă infectare cu hantavirus, după ce a fost debarcat în Tenerife, Spania, și ulterior repatriat în Țările de Jos. Informația a fost transmisă vineri de directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit AFP.
„Țările de Jos au confirmat astăzi un nou caz de infectare la un membru al echipajului care a fost debarcat în Tenerife, repatriat apoi în Țările de Jos și se afla de atunci în carantină”, a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Până în prezent, au fost înregistrate un număr total de 12 cazuri confirmate sau suspecte, dintre care trei decese.
CITEȘTE ȘI: Focarul de hantavirus de pe nava de croazieră, gestionat: Pasagerii vor fi evacuați controlat și trimiși în carantină în țările de origine
Persoana infectată a fost testată pozitiv în perioada de carantină din Țările de Jos și a fost internată preventiv într-un spital, au transmis autoritățile sanitare olandeze.
„Virusul Anzi a fost detectat la o persoană care era în carantină în Ţările de Jos. Pacientul a fost internat de atunci într-un spital ca măsură de precauţie şi a fost plasat în izolare”, a transmis Institutul Naţional Olandez pentru Sănătate Publică şi Mediu (RIVM).
Directorul OMS a precizat că, după 2 mai, nu au mai fost raportate decese suplimentare, de la momentul în care focarul a fost anunțat public.
„Continuăm să îndemnăm ţările afectate să îi supravegheze cu atenţie pe toţi pasagerii şi membrii echipajului pentru tot restul perioadei de carantină”, a adăugat Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Potrivit acestuia, peste 600 de contacți sunt monitorizați în 30 de țări, iar o parte dintre persoanele cu risc ridicat nu au fost încă localizate.
CITEȘTE ȘI: Cercetătorii caută rozătoarea suspectată că a declanșat focarul de hantavirus. Misiune contra cronometru în sudul Argentinei
Vasul MV Hondius a plecat din Ushuaia, Argentina, pe 1 aprilie și a devenit subiect de îngrijorare internațională după apariția focarului de hantavirus la bord. Nava a ajuns pe 18 mai în portul Rotterdam, unde restul echipajului a intrat în carantină.
Peste 120 de pasageri au fost debarcați în Insulele Canare pe 10 mai, apoi au fost repatriați sau transferați în Țările de Jos.
VEZI ȘI: Infecție cu hantavirus: La ce să fii atent și câte zile durează carantina. Cele mai noi recomandări OMS
Hantavirusul este o infecție rară, pentru care nu există vaccin sau tratament specific. Transmiterea la om se produce în principal prin contact apropiat, potrivit OMS.
Virusul Anzi, singura formă transmisibilă între oameni, are o perioadă de incubație de câteva săptămâni, ceea ce ridică riscul apariției unor cazuri suplimentare în rândul persoanelor expuse pe navă.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci