€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Sanatate Focarul de pe MV Hondius continuă. OMS confirmă un nou caz la un membru al echipajului repatriat în Ţările de Jos
Data publicării: 22 Mai 2026

Focarul de pe MV Hondius continuă. OMS confirmă un nou caz la un membru al echipajului repatriat în Ţările de Jos
Autor: Loredana Iriciuc

Hantavirus, ultima oră despre focarul de pe vasul de croazieră MV Hondius, live | Nava de croazieră a ajuns deja în Tenerife după ce Guvernul a impus acostarea acesteia, în ciuda opoziției Executivului din Insulele Canare. Focarul de pe MV Hondius continuă. OMS confirmă un nou caz la un membru al echipajului repatriat în Ţările de Jos / FOTO: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un membru al echipajului de pe vasul de croazieră MV Hondius a fost confirmat cu o nouă infectare cu hantavirus, după ce a fost debarcat în Tenerife, Spania, și ulterior repatriat în Țările de Jos. Informația a fost transmisă vineri de directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit AFP.

„Țările de Jos au confirmat astăzi un nou caz de infectare la un membru al echipajului care a fost debarcat în Tenerife, repatriat apoi în Țările de Jos și se afla de atunci în carantină”, a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Până în prezent, au fost înregistrate un număr total de 12 cazuri confirmate sau suspecte, dintre care trei decese.

CITEȘTE ȘI: Focarul de hantavirus de pe nava de croazieră, gestionat: Pasagerii vor fi evacuați controlat și trimiși în carantină în țările de origine

Pacientul internat în carantină în Țările de Jos

Persoana infectată a fost testată pozitiv în perioada de carantină din Țările de Jos și a fost internată preventiv într-un spital, au transmis autoritățile sanitare olandeze.

„Virusul Anzi a fost detectat la o persoană care era în carantină în Ţările de Jos. Pacientul a fost internat de atunci într-un spital ca măsură de precauţie şi a fost plasat în izolare”, a transmis Institutul Naţional Olandez pentru Sănătate Publică şi Mediu (RIVM).

Directorul OMS a precizat că, după 2 mai, nu au mai fost raportate decese suplimentare, de la momentul în care focarul a fost anunțat public.

„Continuăm să îndemnăm ţările afectate să îi supravegheze cu atenţie pe toţi pasagerii şi membrii echipajului pentru tot restul perioadei de carantină”, a adăugat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Potrivit acestuia, peste 600 de contacți sunt monitorizați în 30 de țări, iar o parte dintre persoanele cu risc ridicat nu au fost încă localizate.

CITEȘTE ȘI: Cercetătorii caută rozătoarea suspectată că a declanșat focarul de hantavirus. Misiune contra cronometru în sudul Argentinei

Călătoria navei MV Hondius și focarul de infecție

Vasul MV Hondius a plecat din Ushuaia, Argentina, pe 1 aprilie și a devenit subiect de îngrijorare internațională după apariția focarului de hantavirus la bord. Nava a ajuns pe 18 mai în portul Rotterdam, unde restul echipajului a intrat în carantină.

Peste 120 de pasageri au fost debarcați în Insulele Canare pe 10 mai, apoi au fost repatriați sau transferați în Țările de Jos.

VEZI ȘI: Infecție cu hantavirus: La ce să fii atent și câte zile durează carantina. Cele mai noi recomandări OMS

Ce este hantavirusul

Hantavirusul este o infecție rară, pentru care nu există vaccin sau tratament specific. Transmiterea la om se produce în principal prin contact apropiat, potrivit OMS.

Virusul Anzi, singura formă transmisibilă între oameni, are o perioadă de incubație de câteva săptămâni, ceea ce ridică riscul apariției unor cazuri suplimentare în rândul persoanelor expuse pe navă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hantavirus
oms
tarile de jos
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
O specie dispărută de 500 de ani, la un pas să fie readusă la viață: Peste 20 de pui au eclozat din ouă „artificiale“
Publicat acum 14 minute
Scandal în Centrul Vechi: Motocicliști români s-au bătut cu ucraineni veniți la concertul lui Max Korzh
Publicat acum 17 minute
Temperaturile „excepțional de ridicate” lovesc Europa în acest weekend. Sunt ele „noua normalitate”?
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Noua lege a salarizării: Cât de mare va fi creșterea veniturilor angajaților din sectorul public
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Cod galben de ploi și descărcări electrice în Capitală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 37 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 5 ore si 42 minute
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 9 ore si 13 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 10 ore si 53 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 12 ore si 5 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close