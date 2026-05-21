Pompier din Caraș-Severin, sub suspiciune de hantavirus la Spitalul din Reșița. S-a întors recent din Serbia

Pentru confirmare, probele biologice au fost trimise la Institutul Cantacuzino din București, singurul centru medical din România care poate stabili diagnosticul.

Pacient pompier, revenit din Serbia, cu febră de 11 zile

Pacientul este un bărbat de 43 de ani, pompier de profesie. Acesta a călătorit recent în Serbia și se are febră mare, de 39,6 grade Celsius, de aproximativ 11 zile, informează Radio România Reșița.

„Pacientul este un bărbat în vârstă de 43 de ani, de profesie pompier. Acesta a călătorit recent în Serbia și prezintă febră înaltă 39,6 de aproximativ 11 zile. Starea bărbatului este stabilă, s-au luat toate măsurile necesare. Pacientul este monitorizat cu atenţie”, a transmis, pentru sursa citată, şeful secţiei de Boli Infecţioase, Rahela Constantin.

Manager SJU Reșița: Suspiciune în lucru, fără confirmare

Conducerea spitalului spune că, în acest moment, nu există un diagnostic confirmat, e doar o suspiciune ridicată de echipa medicală.

„S-a ridicat suspiciunea acum două zile a prezenței unui caz cu hantavirus pe secția de boli infecțioase. Doamna doctor Rahela Constantin a ridicat această suspiciune, s-au recoltat probele. Probele se efectuează doar la Institutul Cantacuzino. Deocamdată este doar o suspiciune”, a declarat Cristian Toader.

Managerul SJU Reșița, Cristian Toader, precizează că pacientul nu prezintă semne de afectare severă.

„Afectarea pulmonară nu prea este, nici cea renală. Chiar dacă ar fi o infecție cu hantavirus, este la început sau este o formă mai ușoară”, a explicat acesta.

Măsuri de igienă și deratizare în toate secțiile

Autoritățile spitalului au început acțiuni suplimentare de igienizare și deratizare în toate cele trei staționare ale unității medicale din Reșița.

„Sigur că am demarat măsuri de deratizare a tuturor celor trei staționare. Așteptăm și noi cu interes să vedem dacă se confirmă infecția cu hantavirus”, a mai spus Cristian Toader.

Medicii reamintesc că hantavirusul nu se transmite, în mod obișnuit, de la o persoană la alta. Există o excepție rară, legată de virusul Andes, întâlnit în America de Sud, unde au fost raportate cazuri izolate de transmitere între oameni.

Cum apare infecția cu hantavirus

Hantavirusul este o infecție virală transmisă în principal prin contactul cu excrețiile rozătoarelor infectate. Oamenii se pot îmbolnăvi prin inhalarea particulelor din praf contaminate cu urină, fecale sau salivă de rozătoare.

Riscul crește în spații închise, slab ventilate, unde pot exista urme de rozătoare.