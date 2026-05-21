€ 5.2432
|
$ 4.5097
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2432
|
$ 4.5097
 
DCNews Sanatate Pompier din Caraș-Severin, sub suspiciune de hantavirus la Spitalul din Reșița. S-a întors recent din Serbia
Data publicării: 21 Mai 2026

Pompier din Caraș-Severin, sub suspiciune de hantavirus la Spitalul din Reșița. S-a întors recent din Serbia
Autor: Loredana Iriciuc

Pompier din Caraș-Severin, sub suspiciune de hantavirus la Spitalul din Reșița. S-a întors recent din Serbia Pompier din Caraș-Severin, sub suspiciune de hantavirus la Spitalul din Reșița. S-a întors recent din Serbia / FOTO: magnific.com @seventyfour
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Medicii de la Spitalul Județean de Urgență din Reșița analizează un posibil caz de hantavirus, după ce un pacient internat la secția de Boli Infecțioase, în staționarul III, a prezentat simptome compatibile, în special febră ridicată și persistentă.

Pentru confirmare, probele biologice au fost trimise la Institutul Cantacuzino din București, singurul centru medical din România care poate stabili diagnosticul.

Pacient pompier, revenit din Serbia, cu febră de 11 zile

Pacientul este un bărbat de 43 de ani, pompier de profesie. Acesta a călătorit recent în Serbia și se are febră mare, de 39,6 grade Celsius, de aproximativ 11 zile, informează Radio România Reșița.

„Pacientul este un bărbat în vârstă de 43 de ani, de profesie pompier. Acesta a călătorit recent în Serbia și prezintă febră înaltă 39,6 de aproximativ 11 zile. Starea bărbatului este stabilă, s-au luat toate măsurile necesare. Pacientul este monitorizat cu atenţie”, a transmis, pentru sursa citată, şeful secţiei de Boli Infecţioase, Rahela Constantin.

CITEȘTE ȘI: Cercetătorii caută rozătoarea suspectată că a declanșat focarul de hantavirus. Misiune contra cronometru în sudul Argentinei

Manager SJU Reșița: Suspiciune în lucru, fără confirmare

Conducerea spitalului spune că, în acest moment, nu există un diagnostic confirmat, e doar o suspiciune ridicată de echipa medicală.

„S-a ridicat suspiciunea acum două zile a prezenței unui caz cu hantavirus pe secția de boli infecțioase. Doamna doctor Rahela Constantin a ridicat această suspiciune, s-au recoltat probele. Probele se efectuează doar la Institutul Cantacuzino. Deocamdată este doar o suspiciune”, a declarat Cristian Toader.

Managerul SJU Reșița, Cristian Toader, precizează că pacientul nu prezintă semne de afectare severă.

„Afectarea pulmonară nu prea este, nici cea renală. Chiar dacă ar fi o infecție cu hantavirus, este la început sau este o formă mai ușoară”, a explicat acesta.

Măsuri de igienă și deratizare în toate secțiile

Autoritățile spitalului au început acțiuni suplimentare de igienizare și deratizare în toate cele trei staționare ale unității medicale din Reșița.

„Sigur că am demarat măsuri de deratizare a tuturor celor trei staționare. Așteptăm și noi cu interes să vedem dacă se confirmă infecția cu hantavirus”, a mai spus Cristian Toader.

Medicii reamintesc că hantavirusul nu se transmite, în mod obișnuit, de la o persoană la alta. Există o excepție rară, legată de virusul Andes, întâlnit în America de Sud, unde au fost raportate cazuri izolate de transmitere între oameni.

VEZI ȘI: INSP: "A fost confirmat cazul de infecţie cu hantavirus de la Arad". În ce stare se află pacientul 

Cum apare infecția cu hantavirus

Hantavirusul este o infecție virală transmisă în principal prin contactul cu excrețiile rozătoarelor infectate. Oamenii se pot îmbolnăvi prin inhalarea particulelor din praf contaminate cu urină, fecale sau salivă de rozătoare.

Riscul crește în spații închise, slab ventilate, unde pot exista urme de rozătoare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

caras severin
pompier
hantavirus
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
De la controale în aeroporturi până la suspendarea zborurilor: Cum ar trebui să răspundă Europa la noul focar de Ebola?
Publicat acum 33 minute
Bogdan Badea, ieșire cu scântei de la Hidroelectrica. Replică pentru Ilie Bolojan
Publicat acum 37 minute
Descoperire în interiorul Piramidei lui Keops: Cercetătorii au identificat ce o face rezistentă la cutremure
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Alergiile respiratorii, noua problemă a orașelor. Arborii de import, poluarea și încălzirea globală schimbă tot
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Pompier din Caraș-Severin, sub suspiciune de hantavirus la Spitalul din Reșița. S-a întors recent din Serbia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 12 minute
Victor Ponta, absent de la consultările lui Nicușor Dan. Reacție pentru DC NEWS
Publicat acum 11 ore si 13 minute
De ce a murit Amalia Opriș, medicul din Turnu Măgurele
Publicat acum 9 ore si 15 minute
Minor mort la școală, în timpul pauzei. Ar fi căzut ca secerat
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Ilie Bolojan nu vrea să fie înlocuit de cel mai bun ministru din Guvern. Chirieac: Această criză ne costă prea mult
Publicat acum 14 ore si 52 minute
Horoscop 21 mai 2026. Soarele intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close