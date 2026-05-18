Subcategorii în Sanatate

DCNews Sanatate Mizerie, aglomerație, deratizare deficitară la Spitalul de Psihiatrie Ștei, unde s-a infectat un pacient cu hantavirus
Data publicării: 18 Mai 2026

Mizerie, aglomerație, deratizare deficitară la Spitalul de Psihiatrie Ștei, unde s-a infectat un pacient cu hantavirus
Autor: Iulia Horovei

imagine cu doctori, spital Imagine cu un spital/ Rol ilustrativ. Foto: Freepik
Un control efectuat la Spitalul de Psihiatrie Ștei din județul Bihor, unde a fost confirmat un caz de infecție cu hantavirus, a identificat numeroase nereguli, a anunțat Ministerul Sănătății.

„În urma controlului desfășurat de Inspecția Sanitară de Stat la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, ca urmare a confirmării unui caz de infecție cu hantavirus, au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției și pentru remedierea neconformităților identificate în cadrul unității sanitare”, informează, luni, Ministerul Sănătății.

Inspectorii sanitari au decis relocarea celor opt pacienți contacți ai cazului într-o zonă izolată, organizată în saloane tip nucleu, cu circuite separate, pentru protejarea celorlalți pacienți și a personalului medical.

Mai mult, persoanele contact vor rămâne sub supraveghere și carantină pentru o perioadă de 21 de zile.

Numeroase nereguli găsite în unitatea medicală

Controlul Ministerului Sănătății a dezvăluit mai multe neconformități privind respectarea normelor igienico-sanitare și a protocoalelor de lucru.

Pentru deficiențele constatate în activitatea de deratizare, unitatea sanitară a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, după ce în documentele de intervenție lipseau informații esențiale, precum lotul produsului utilizat și avizul biocidului, aspecte care nu permit certificarea eficienței măsurilor împotriva rozătoarelor. Inspectorii sanitari desfășoară un control și la firma de deratizare.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate în blocul alimentar, inspectorii au constatat existența unor suprafețe neigienizate și condiții necorespunzătoare de depozitare, fiind aplicată o sancțiune de 3.000 de lei pentru nerespectarea normelor sanitare în zone cu risc crescut de contaminare.

Mai mult decât atât, s-a constatat depășirea capacității aprobate a unității, cu 319 pacienți internați raportat la 314 paturi funcționale, situație care afectează menținerea circuitelor sanitare corespunzătoare.

Astfel, „Inspecția Sanitară de Stat a impus conducerii spitalului un plan de conformare cu măsuri urgente pentru remedierea deficiențelor de igienă din blocul alimentar și refacerea procedurilor de deratizare, sub supraveghere strictă”, se mai arată în comunicatul de presă transmis de Ministerul Sănătății.

