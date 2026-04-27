Câți ani ai, de fapt, în funcție de trăsăturile tale? Răspunsul ți se citește pe chip

Un nou instrument bazat pe inteligență artificială promite să schimbe radical modul în care înțelegem îmbătrânirea. Analizând trăsăturile faciale în format 3D, cercetătorii pot estima vârsta biologică a unei persoane, un indicator esențial al stării reale de sănătate, care poate diferi semnificativ de vârsta din buletin.
O fotografie ar putea spune mai multe despre sănătatea ta decât o baterie de analize medicale. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii care dezvoltă un sistem revoluționar de evaluare a vârstei biologice pe baza trăsăturilor faciale.
Obrajii căzuți, pungile de sub ochi sau modificările subtile ale structurii feței nu sunt doar semne estetice ale îmbătrânirii, ci indicii clare despre procesele interne ale organismului. Cu alte cuvinte, chipul devine o hartă a sănătății.
De zeci de ani, oamenii de știință atrag atenția că vârsta cronologică, numărul de ani trăiți, nu reflectă întotdeauna starea reală a organismului. Vârsta biologică, influențată de stilul de viață, alimentație, stres sau mediu, poate diferi chiar și cu un deceniu.
Aceasta reflectă, de fapt, gradul de uzură al organismului: cât de bine funcționează celulele, organele și sistemele interne. Problema a fost însă mereu aceeași: cum poate fi măsurată precis?
Metodele clasice implică analize complexe, de la studierea ADN-ului și a proceselor de metilare până la evaluarea proteinelor din sânge. Acestea sunt costisitoare, invazive și greu de aplicat la scară largă.
O echipă de cercetători condusă de biologul computațional Jing-Dong (Jackie) Han a dezvoltat un sistem inovator numit „ceasul îmbătrânirii faciale”. Acesta utilizează inteligența artificială pentru a analiza imagini 3D de înaltă precizie ale feței și pentru a calcula vârsta biologică, conform National Geographic.
Inspirată dintr-o practică tradițională chineză, în care starea de sănătate era „citită” pe chip, echipa a analizat aproximativ 5.000 de persoane din orașul Jidong. Pe baza acestor date, au fost dezvoltate două modele:
Algoritmul urmărește modificări subtile ale feței: lăsarea colțurilor ochilor, lărgirea nasului, modificarea bărbiei sau creșterea distanței dintre nas și gură.
Rezultatele sunt surprinzător de precise: marja de eroare este de aproximativ trei ani.
Cercetătorii au introdus și două categorii relevante:
Aceste diferențe nu sunt doar estetice, ci au legătură directă cu sănătatea.
Persoanele care îmbătrânesc mai rapid prezintă frecvent factori de risc precum:
În schimb, cei care îmbătrânesc mai lent au, în general:
Studiile arată că anumite trăsături faciale pot indica probleme medicale specifice. De exemplu:
Medicii consideră că această tehnologie ar putea deveni un instrument important de screening. Deoarece majoritatea bolilor sunt legate de îmbătrânire, identificarea timpurie a unui ritm accelerat de îmbătrânire poate salva vieți.
Specialiștii din domeniul inteligenței artificiale văd un potențial uriaș în această tehnologie. Posibilitatea de a face o simplă fotografie și de a obține un indicator al sănătății ar putea schimba comportamentul oamenilor.
Un astfel de instrument ar putea:
De asemenea, companiile farmaceutice ar putea folosi această metodă pentru a testa eficiența medicamentelor anti-îmbătrânire.
Comparativ cu metodele tradiționale, ceasul facial are avantaje evidente:
Acest lucru îl face ideal pentru utilizare în controalele medicale de rutină.
Totuși, experții atrag atenția că vârsta biologică rămâne un concept complex. Nu există încă un standard universal acceptat pentru măsurarea acesteia.
Deși rezultatele sunt relevante la nivel de populație, la nivel individual pot apărea variații. Interpretarea datelor trebuie făcută cu precauție, iar instrumentul nu poate înlocui evaluarea medicală completă.
Cercetătorii lucrează deja la integrarea mai multor tipuri de „ceasuri biologice”, genetice, epigenetice și celulare, într-un sistem unic, mult mai precis.
Obiectivul final este ambițios: nu doar măsurarea îmbătrânirii, ci și încetinirea acesteia.
În viitor, o simplă scanare facială ar putea deveni la fel de obișnuită ca măsurarea tensiunii arteriale.
Chipul nu este doar o reflectare a emoțiilor, ci și a stării noastre interne. Noua tehnologie bazată pe inteligență artificială transformă această idee într-un instrument medical concret.
Într-o lume în care prevenția devine tot mai importantă, întrebarea „Câți ani ai?” capătă un nou sens. Iar răspunsul nu mai este în buletin, ci în oglindă.
de Anca Murgoci