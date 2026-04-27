DCNews Stiri Câți ani ai, de fapt, în funcție de trăsăturile tale? Răspunsul ți se citește pe chip
Data publicării: 13:57 27 Apr 2026

Câți ani ai, de fapt, în funcție de trăsăturile tale? Răspunsul ți se citește pe chip
Autor: Alexandra Curtache

Câți ani ai, de fapt, în funcție de trăsăturile tale? Răspunsul ți se citește pe chip / Foto: Unsplash

Un nou instrument bazat pe inteligență artificială promite să schimbe radical modul în care înțelegem îmbătrânirea. Analizând trăsăturile faciale în format 3D, cercetătorii pot estima vârsta biologică a unei persoane, un indicator esențial al stării reale de sănătate, care poate diferi semnificativ de vârsta din buletin.

O fotografie ar putea spune mai multe despre sănătatea ta decât o baterie de analize medicale. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii care dezvoltă un sistem revoluționar de evaluare a vârstei biologice pe baza trăsăturilor faciale.

Obrajii căzuți, pungile de sub ochi sau modificările subtile ale structurii feței nu sunt doar semne estetice ale îmbătrânirii, ci indicii clare despre procesele interne ale organismului. Cu alte cuvinte, chipul devine o hartă a sănătății.

Vârsta reală vs. vârsta biologică

De zeci de ani, oamenii de știință atrag atenția că vârsta cronologică, numărul de ani trăiți, nu reflectă întotdeauna starea reală a organismului. Vârsta biologică, influențată de stilul de viață, alimentație, stres sau mediu, poate diferi chiar și cu un deceniu.

Aceasta reflectă, de fapt, gradul de uzură al organismului: cât de bine funcționează celulele, organele și sistemele interne. Problema a fost însă mereu aceeași: cum poate fi măsurată precis?

Metodele clasice implică analize complexe, de la studierea ADN-ului și a proceselor de metilare până la evaluarea proteinelor din sânge. Acestea sunt costisitoare, invazive și greu de aplicat la scară largă.

„Ceasul îmbătrânirii faciale”: cum funcționează

O echipă de cercetători condusă de biologul computațional Jing-Dong (Jackie) Han a dezvoltat un sistem inovator numit „ceasul îmbătrânirii faciale”. Acesta utilizează inteligența artificială pentru a analiza imagini 3D de înaltă precizie ale feței și pentru a calcula vârsta biologică, conform National Geographic.

Inspirată dintr-o practică tradițională chineză, în care starea de sănătate era „citită” pe chip, echipa a analizat aproximativ 5.000 de persoane din orașul Jidong. Pe baza acestor date, au fost dezvoltate două modele:

  • unul care estimează vârsta cronologică
  • altul care estimează vârsta biologică

Algoritmul urmărește modificări subtile ale feței: lăsarea colțurilor ochilor, lărgirea nasului, modificarea bărbiei sau creșterea distanței dintre nas și gură.

Rezultatele sunt surprinzător de precise: marja de eroare este de aproximativ trei ani.

„Fast-agers” și „slow-agers”: cine îmbătrânește mai repede

Cercetătorii au introdus și două categorii relevante:

  • „fast-agers” - persoane care par cu cel puțin trei ani mai în vârstă decât vârsta reală
  • „slow-agers” - persoane care par mai tinere cu cel puțin trei ani

Aceste diferențe nu sunt doar estetice, ci au legătură directă cu sănătatea.

Persoanele care îmbătrânesc mai rapid prezintă frecvent factori de risc precum:

  • fumatul
  • colesterolul ridicat
  • sforăitul
  • inflamația sistemică

În schimb, cei care îmbătrânesc mai lent au, în general:

  • o alimentație echilibrată
  • mese regulate
  • consum de produse fermentate, precum iaurtul
  • o densitate osoasă mai bună

Legătura dintre chip și boli

Studiile arată că anumite trăsături faciale pot indica probleme medicale specifice. De exemplu:

  • inflamația cronică poate duce la piele lăsată și aspect obosit
  • colesterolul ridicat este asociat cu obraji umflați și pungi sub ochi
  • îmbătrânirea accelerată este corelată cu un risc mai mare de boli cronice

Medicii consideră că această tehnologie ar putea deveni un instrument important de screening. Deoarece majoritatea bolilor sunt legate de îmbătrânire, identificarea timpurie a unui ritm accelerat de îmbătrânire poate salva vieți.

Revoluție în medicina preventivă

Specialiștii din domeniul inteligenței artificiale văd un potențial uriaș în această tehnologie. Posibilitatea de a face o simplă fotografie și de a obține un indicator al sănătății ar putea schimba comportamentul oamenilor.

Un astfel de instrument ar putea:

  • motiva adoptarea unui stil de viață sănătos
  • ajuta medicii să monitorizeze pacienții
  • evalua efectele tratamentelor agresive, precum chimioterapia
  • contribui la cercetarea longevității

De asemenea, companiile farmaceutice ar putea folosi această metodă pentru a testa eficiența medicamentelor anti-îmbătrânire.

Avantaje: rapid, ieftin, neinvaziv

Comparativ cu metodele tradiționale, ceasul facial are avantaje evidente:

  • nu necesită analize de sânge
  • este rapid, durează aproximativ un minut
  • este neinvaziv
  • costurile sunt reduse

Acest lucru îl face ideal pentru utilizare în controalele medicale de rutină.

Limite și prudență

Totuși, experții atrag atenția că vârsta biologică rămâne un concept complex. Nu există încă un standard universal acceptat pentru măsurarea acesteia.

Deși rezultatele sunt relevante la nivel de populație, la nivel individual pot apărea variații. Interpretarea datelor trebuie făcută cu precauție, iar instrumentul nu poate înlocui evaluarea medicală completă.

Viitorul: un „ceas” complet al îmbătrânirii

Cercetătorii lucrează deja la integrarea mai multor tipuri de „ceasuri biologice”, genetice, epigenetice și celulare, într-un sistem unic, mult mai precis.

Obiectivul final este ambițios: nu doar măsurarea îmbătrânirii, ci și încetinirea acesteia.

În viitor, o simplă scanare facială ar putea deveni la fel de obișnuită ca măsurarea tensiunii arteriale.

Chipul nu este doar o reflectare a emoțiilor, ci și a stării noastre interne. Noua tehnologie bazată pe inteligență artificială transformă această idee într-un instrument medical concret.

Într-o lume în care prevenția devine tot mai importantă, întrebarea „Câți ani ai?” capătă un nou sens. Iar răspunsul nu mai este în buletin, ci în oglindă.

