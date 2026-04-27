DCNews Stiri Donald Trump, reuniune de urgență pe tema Iranului
Data publicării: 14:16 27 Apr 2026

Donald Trump, reuniune de urgență pe tema Iranului
Autor: Ioan-Radu Gava

Președintele american Donald Trump Petroliere goale se îndreaptă către SUA pentru a încărca petrol american, afirmă Trump Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a convocat pentru luni o reuniune de criză pe tema Iranului, potrivit presei de peste ocean.

Preşedintele american Donald Trump a convocat pentru luni o reuniune de criză având ca temă Iranul, potrivit presei americane, în timp ce negocierile asupra încetării focului şi redeschiderii Strâmtorii Ormuz sunt în impas, relatează France Presse.

Preşedintele american se va reuni luni cu echipa sa de responsabili pe probleme de securitate naţională şi politică externă, a indicat pe platforma X Barak David, un jurnalist de la site-ul Axios, de obicei bine informat, în special, în chestiuni legate de Israel.

"Reuniunea ar urma să se concentreze asupra impasului actual din negocierile cu Iranul şi asupra opţiunilor posibile pentru următoarele etape ale războiului", a adăugat el.

Canalul de televiziune ABC citează la rândul său "doi responsabili americani familiarizaţi cu pregătirile". "Administraţia Trump se arată din ce în ce mai încrezătoare în impactul blocadei navale pe care o impune în prezent asupra porturilor iraniene şi din ce în ce mai sceptică în privinţa capacităţii discuţiilor cu actualii negociatori din Iran de a obţine rezultatele scontate", potrivit ABC.

CITEȘTE ȘI              -             Trump anunță că SUA nu mai trimit delegații la negocierile cu Iranul

Propunerile iraniene, mult sub liniile roșii ale SUA

Axios afirmă, între altele, că Iranul a transmis SUA o nouă propunere privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi încheierea războiului, urmând ca abia ulterior să negocieze dosarul nuclear.

ABC relatează, citând una din cele două surse, că respectivele condiţii impuse de Teheran par "mult sub liniile roşii stabilite de administraţia americană".

Încercările de reluare a discuţiilor iniţiate la începutul lunii aprilie în capitala pakistaneză au eşuat deocamdată din cauza atitudinii ferme afişate de ambele tabere.

Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească luni, la Sankt-Petersburg, cu ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, care îşi continuă turneul diplomatic în încercarea de a se asigura de sprijin în războiul împotriva Washingtonului, după o întâlnire fără rezultate între oficiali americani şi iranieni la Islamabad.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Japonia, zguduită de un nou cutremur de magnitudine 6,2. Riscul unui megaseism rămâne în atenția autorităților
Publicat acum 10 minute
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni: Prognoza ANM pe regiuni
Publicat acum 17 minute
Zuckerman, despre ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg: Un om foarte bun, corect și inteligent. Sunt sigur că înțelege ce se întâmplă
Publicat acum 32 minute
Donald Trump, reuniune de urgență pe tema Iranului
Publicat acum 47 minute
Paradox cu moțiunea de cenzură AUR-PSD. Caramitru: De ce este absurditatea momentului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 15 minute
PSD și AUR depun o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Update: George Simion, precizări
Publicat acum 3 ore si 18 minute
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui
Publicat acum 4 ore si 36 minute
Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț
Publicat acum 2 ore si 42 minute
PSD și AUR, moțiune de cenzură comună. Chirieac atenționează cu privire la „mișcările“ partidului lui George Simion
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close