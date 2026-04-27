Donald Trump, reuniune de urgență pe tema Iranului

Preşedintele american Donald Trump a convocat pentru luni o reuniune de criză având ca temă Iranul, potrivit presei americane, în timp ce negocierile asupra încetării focului şi redeschiderii Strâmtorii Ormuz sunt în impas, relatează France Presse.

Preşedintele american se va reuni luni cu echipa sa de responsabili pe probleme de securitate naţională şi politică externă, a indicat pe platforma X Barak David, un jurnalist de la site-ul Axios, de obicei bine informat, în special, în chestiuni legate de Israel.

"Reuniunea ar urma să se concentreze asupra impasului actual din negocierile cu Iranul şi asupra opţiunilor posibile pentru următoarele etape ale războiului", a adăugat el.

Canalul de televiziune ABC citează la rândul său "doi responsabili americani familiarizaţi cu pregătirile". "Administraţia Trump se arată din ce în ce mai încrezătoare în impactul blocadei navale pe care o impune în prezent asupra porturilor iraniene şi din ce în ce mai sceptică în privinţa capacităţii discuţiilor cu actualii negociatori din Iran de a obţine rezultatele scontate", potrivit ABC.

Propunerile iraniene, mult sub liniile roșii ale SUA

Axios afirmă, între altele, că Iranul a transmis SUA o nouă propunere privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi încheierea războiului, urmând ca abia ulterior să negocieze dosarul nuclear.

ABC relatează, citând una din cele două surse, că respectivele condiţii impuse de Teheran par "mult sub liniile roşii stabilite de administraţia americană".

Încercările de reluare a discuţiilor iniţiate la începutul lunii aprilie în capitala pakistaneză au eşuat deocamdată din cauza atitudinii ferme afişate de ambele tabere.

Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească luni, la Sankt-Petersburg, cu ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, care îşi continuă turneul diplomatic în încercarea de a se asigura de sprijin în războiul împotriva Washingtonului, după o întâlnire fără rezultate între oficiali americani şi iranieni la Islamabad.