Bilanţul Operaţiunii Jupiter. 59 de persoane reţinute, 96 au fost puse sub control judiciar

Polițiștii au efectual percheziții. Sursa foto: Freepik

Un număr de 59 de persoane au fost reţinute, 96 au fost puse sub control judiciar, din care două pe cauţiune, iar opt persoane au fost arestate preventiv în cadrul Operaţiunii Jupiter, desfăşurată în perioada 8 - 12 iunie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Ce este Operaţiunea Jupiter

Operaţiunea, o continuare a activităţilor integrate din anii precedenţi, a avut ca principal scop combaterea infracţiunilor economico-financiare, a celor pe linia armelor şi substanţelor periculoase, pe linie de protecţia mediului şi a celor de natură judiciară. Această activitate a vizat implementarea eficientă a măsurilor dispuse la nivel instituţional, pentru prioritizarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii în diversele sale manifestări, recuperarea efectivă a prejudiciilor cauzate şi asigurarea protecţiei cetăţenilor de către autorităţile de aplicare a legii, prin abordarea integrată la nivelul unităţilor centrale şi teritoriale de specialitate a acestor fenomene infracţionale, a informat sâmbătă Poliţia Română într-un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, în cadrul acţiunilor organizate în cele cinci zile, la nivel naţional, au fost puse în aplicare 1.170 de mandate de percheziţie domiciliară şi 535 de mandate de aducere.

În urma activităţilor desfăşurate, care au vizat 403 suspecţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 166 de persoane, opt fiind arestate preventiv, trei arestate la domiciliu, 96 de persoane puse sub control judiciar (dintre care două pe cauţiune) şi alte 59 reţinute.

Principalele infracţiuni

Referitor la cele 300 de dosare penale în cadrul cărora au fost desfăşurate activităţi de amploare, principalele infracţiuni cercetate sunt de evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, nerespectarea legislaţiei privind protecţia mediului, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, la regimul silvic, furt, infracţiuni de serviciu, corupţie şi altele.

Cercetările în aceste dosare sunt continuate sub supravegherea procurorilor de caz, fiind formulate propuneri pentru dispunerea altor măsuri preventive şi luarea de măsuri asigurătorii.

În acest context, se arată în comunicatul de presă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au desfăşurat acţiuni de amploare de administrare a probatoriului în 171 de dosare penale aflate în lucru, fiind efectuate 810 percheziţii domiciliare şi puse în executare 279 de mandate de aducere.

Au fost dispuse măsuri preventive faţă de 77 de persoane, patru fiind arestate preventiv, trei plasate sub arest la domiciliu, 38 puse sub control judiciar şi alte 32 reţinute.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat în aceste dosare penale, în perioada de referinţă, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri/ sume de bani în valoare de peste 141.000.000 de lei.

Bunuri cu valoare de aproape 14 milioane lei au fost indisponibilizate

Totodată, conform comunicatului, au fost indisponibilizate alte bunuri, a căror valoare pe piaţa ilegală este de 13.822.467 de lei, constând în principal în aproximativ 600.000 de ţigarete de contrabandă, peste 10.000 de articole pirotehnice, 137 de instrumente muzicale, 12.073 de piese componente ale instrumentelor muzicale, 583 metri cubi material lemnos şi peste 8.000 de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

În domeniul investigaţiilor criminale, poliţiştii au pus în aplicare 148 de mandate de percheziţie domiciliară, în cadrul a 44 de dosare penale, în care se fac cercetări pentru săvârşirea unor infracţiuni de furt, înşelăciune, tâlhărie, şantaj şi fraude informatice.

Faţă de 56 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, dintre care patru au fost arestate preventiv, 29 puse sub control judiciar, două au fost puse sub control judiciar pe cauţiune şi alte 21 reţinute.

Poliţia Română menţionează că în aceste dosare penale au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 1.958.261 de lei, constând în principal în 250 de grame de bijuterii din aur şi peste 7.000 de portofele şi articole vestimentare.

Structurile de arme, explozivi şi substanţe periculoase au pus în aplicare, în cadrul operaţiunii naţionale, 139 de mandate de percheziţie domiciliară în 60 de dosare penale, având ca obiect infracţiuni la regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului deşeurilor periculoase.

În aceste dosare penale sunt efectuate cercetări privind 49 de suspecţi, faţă de 14 persoane fiind dispuse măsuri preventive (două persoane reţinute şi 12 puse sub control judiciar).

Au fost ridicate peste 69 de tone din categoria deşeurilor şi substanţelor periculoase, 500 de kilograme de articole pirotehnice, 55 de arme neletale, 40 de arme letale, precum şi alte bunuri şi înscrisuri relevante.

La nivelul structurilor de ordine publică au fost desfăşurate 12 acţiuni operative, în cadrul cărora au fost puse în aplicare 39 de mandate de percheziţie domiciliară, fiind vizate în principal infracţiuni pe linie de silvicultură şi piscicultură.

Bilanţul arată că au fost puse în aplicare 30 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 17 persoane, două fiind reţinute şi 15 puse sub control judiciar.

Au fost indisponibilizaţi 458.590 de lei şi 790 litri motorină, precum şi alte bunuri şi documente de interes în cauze.

La nivelul structurilor de poliţie transporturi au fost desfăşurate 13 acţiuni operative, în cadrul cărora au fost puse în aplicare 34 de mandate de percheziţie domiciliară, fiind vizate infracţiuni de furt, fals, delapidare, braconaj piscicol, scrie Agerpres.

În urma activităţilor, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri în valoare de 409.397 de lei şi au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 387.274 de lei.

Acţiunile s-au derulat la nivel naţional, cu intervenţii simultane în multiple judeţe, sprijinite de logistica alocată de Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliţie şi Jandarmerie, sub coordonarea Parchetului General.